Популярный в Белоруссии Geely Emgrand X7 продают за 352 тысячи российских рублей

В Белорусии нашли на торгах Geely Emgrand X7 2014 года выпуска по бросовой цене

Кроссовер Geely Emgrand X7 с пробегом продают в Белоруссии по стартовой цене 12,4 тысячи белорусских рублей (352,4 тысячи российских рублей). У автомобиля 2014 года выпуска пробег составляет 135 904 км — это не много для такого возраста.

Кроссовер оснащен бензиновым мотором объемом 2,0 л, в паре с ним работает механическая коробка передач. В качестве бонуса продавец отдает комплект зимних шин для Emgrand X7.

Geely Emgrand X7

Примечательно, что доступные экземпляры аналогичного года выпуска предлагаются на белорусском авторынке от 19 тысяч белорусских рублей (540 тысяч российских рублей). Но стоимость таких машин доходит до 28,4 тысячи белорусских рублей (807 тысяч российских рублей).

Стоит отметить, что наметилась тенденция привоза из Белоруссии в Россию подержанных автомобилей Geely Emgrand X7. Выпуск модели наладили на местном предприятии «Белджи», причем в 2018 году для снижения себестоимости на предприятии создали полный цикл сборки, включая сварку кузовов.

Geely Emgrand X7

Российскому покупателю этот кроссовер не так известен, как белорусскому. Он очень популярен на местном рынке, и до настоящего времени рестайлинговые варианты этой модели пользуются повышенным спросом.

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Источник: quto.ru