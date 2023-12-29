#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ВыходныеКитайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Дилеры пригласят владельцев Lada Granta для проверки номера ОТТС на соответствие
29 декабря
Дилеры пригласят владельцев Lada Granta для проверки номера ОТТС на соответствие
Кадаков: на Lada Granta сверят VIN-таблички в...
Geely Emgrand X7
29 декабря
Популярный в Белоруссии Geely Emgrand X7 продают за 352 тысячи российских рублей
В Белорусии нашли на торгах Geely Emgrand X7...
Исследование: чаще всего россияне в 2023 году покупали подержанные Lada, Toyota и Kia
29 декабря
Исследование: чаще всего россияне в 2023 году покупали подержанные Lada, Toyota и Kia
Эксперты нашли подтверждение, что Lada лидирует...

Популярный в Белоруссии Geely Emgrand X7 продают за 352 тысячи российских рублей

В Белорусии нашли на торгах Geely Emgrand X7 2014 года выпуска по бросовой цене

Кроссовер Geely Emgrand X7 с пробегом продают в Белоруссии по стартовой цене 12,4 тысячи белорусских рублей (352,4 тысячи российских рублей). У автомобиля 2014 года выпуска пробег составляет 135 904 км — это не много для такого возраста.

Кроссовер оснащен бензиновым мотором объемом 2,0 л, в паре с ним работает механическая коробка передач. В качестве бонуса продавец отдает комплект зимних шин для Emgrand X7.

Geely Emgrand X7
Geely Emgrand X7
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Просторный салон, надежные агрегаты и без излишеств – китайский кроссовер по цене Весты

Примечательно, что доступные экземпляры аналогичного года выпуска предлагаются на белорусском авторынке от 19 тысяч белорусских рублей (540 тысяч российских рублей). Но стоимость таких машин доходит до 28,4 тысячи белорусских рублей (807 тысяч российских рублей).

Стоит отметить, что наметилась тенденция привоза из Белоруссии в Россию подержанных автомобилей Geely Emgrand X7. Выпуск модели наладили на местном предприятии «Белджи», причем в 2018 году для снижения себестоимости на предприятии создали полный цикл сборки, включая сварку кузовов.

Geely Emgrand X7
Geely Emgrand X7

Российскому покупателю этот кроссовер не так известен, как белорусскому. Он очень популярен на местном рынке, и до настоящего времени рестайлинговые варианты этой модели пользуются повышенным спросом.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: quto.ru

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:et.butb.by
29.12.2023
Фото:et.butb.by
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Geely Emgrand X7

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв