Москвич 6 в новой комплектации «Техно»: подробности
Отечественный «Москвич 6» в новой комплектации «Техно» появится в продаже в начале 2024 года у российских дилеров. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
В списке оснащения комплектации «Техно» заявлены приветственная световая анимация, панорамная крыша с люком, 18-дюймовые легкосплавные черные колесные диски, электропривод двери багажника и розетка 12В в нем, мониторинг слепых зон, система предупреждения о поперечном столкновении при движении задним ходом, функция предупреждения о столкновении сзади, шторки безопасности, электрическая блокировка задних дверей от открывания детьми.
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На текущий момент у автомобиля две комплектации на выбор — «Комфорт» и «Бизнес». «База» подразумевает 17-дюймовые колесные диски, круиз-контроль, камеру заднего вида, бесключевой доступ. В комплектации «Бизнес» добавлены электрорегулировки водительского кресла, климат-контроль, 7-дюймовый дисплей панели приборов.
Москвич 6 оснащен турбомотором объемом 1,5 л мощностью 136 л.с., с ним в паре работает вариатор. Также есть двигатель мощностью 174 л.с. с роботизированной трансмиссией.
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Источник: t.me/Zavod_Moskvich
Фото: https://t.me/Zavod_Moskvich
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