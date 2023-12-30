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Москвич 6 в новой комплектации «Техно»: подробности

Москвич 6 в версии «Техно» появится в продаже в начале 2024 года

Отечественный «Москвич 6» в новой комплектации «Техно» появится в продаже в начале 2024 года у российских дилеров. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В списке оснащения комплектации «Техно» заявлены приветственная световая анимация, панорамная крыша с люком, 18-дюймовые легкосплавные черные колесные диски, электропривод двери багажника и розетка 12В в нем, мониторинг слепых зон, система предупреждения о поперечном столкновении при движении задним ходом, функция предупреждения о столкновении сзади, шторки безопасности, электрическая блокировка задних дверей от открывания детьми.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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На текущий момент у автомобиля две комплектации на выбор — «Комфорт» и «Бизнес». «База» подразумевает 17-дюймовые колесные диски, круиз-контроль, камеру заднего вида, бесключевой доступ. В комплектации «Бизнес» добавлены электрорегулировки водительского кресла, климат-контроль, 7-дюймовый дисплей панели приборов.

Москвич 6 оснащен турбомотором объемом 1,5 л мощностью 136 л.с., с ним в паре работает вариатор. Также есть двигатель мощностью 174 л.с. с роботизированной трансмиссией.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: t.me/Zavod_Moskvich

Фото: https://t.me/Zavod_Moskvich

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Москвич
Количество просмотров 1
30.12.2023
Фото:Москвич
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