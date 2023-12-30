Москвич 6 в новой комплектации «Техно»: подробности

Москвич 6 в версии «Техно» появится в продаже в начале 2024 года

Отечественный «Москвич 6» в новой комплектации «Техно» появится в продаже в начале 2024 года у российских дилеров. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В списке оснащения комплектации «Техно» заявлены приветственная световая анимация, панорамная крыша с люком, 18-дюймовые легкосплавные черные колесные диски, электропривод двери багажника и розетка 12В в нем, мониторинг слепых зон, система предупреждения о поперечном столкновении при движении задним ходом, функция предупреждения о столкновении сзади, шторки безопасности, электрическая блокировка задних дверей от открывания детьми.

На текущий момент у автомобиля две комплектации на выбор — «Комфорт» и «Бизнес». «База» подразумевает 17-дюймовые колесные диски, круиз-контроль, камеру заднего вида, бесключевой доступ. В комплектации «Бизнес» добавлены электрорегулировки водительского кресла, климат-контроль, 7-дюймовый дисплей панели приборов.

Москвич 6 оснащен турбомотором объемом 1,5 л мощностью 136 л.с., с ним в паре работает вариатор. Также есть двигатель мощностью 174 л.с. с роботизированной трансмиссией.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: t.me/Zavod_Moskvich

Фото: https://t.me/Zavod_Moskvich