Дилеры пригласят владельцев Lada Granta для проверки номера ОТТС на соответствие

Кадаков: на Lada Granta сверят VIN-таблички в рамках сервисной кампании АВТОВАЗа

Отечественный производитель АВТОВАЗ анонсирует сервисную программу, которая охватит новые автомобили. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Речь идет об автомобилях Lada Granta, владельцев которых пригласят в ближайшие к ним дилерские центры для проверки номера ОТТС в идентификационной табличке заводских данных (свидетельство Одобрения типа транспортного средства — ОТТС, подтверждает соответствие автомобиля всем необходимым требованиям технического регламента Таможенного союза).

Проверка номера ОТТС на соответствие

Планируется проверить 5701 автомобиль, произведенный в период со 2 ноября по 12 декабря 2023 года. Если в ходе проверки выяснится несоответствие номера ОТТС в идентификационной табличке заводских данных, ее заменят. Причем все работы выполнят бесплатно.

Всем владельцам машин, подпадающих под сервисную кампанию АВТОВАЗа, уполномоченные представители предприятия разошлют письма с просьбой предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения проверки.

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Источник: t.me/maximkadakov