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Дилеры пригласят владельцев Lada Granta для проверки номера ОТТС на соответствие
29 декабря
Дилеры пригласят владельцев Lada Granta для проверки номера ОТТС на соответствие
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Дилеры пригласят владельцев Lada Granta для проверки номера ОТТС на соответствие

Кадаков: на Lada Granta сверят VIN-таблички в рамках сервисной кампании АВТОВАЗа

Отечественный производитель АВТОВАЗ анонсирует сервисную программу, которая охватит новые автомобили. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Речь идет об автомобилях Lada Granta, владельцев которых пригласят в ближайшие к ним дилерские центры для проверки номера ОТТС в идентификационной табличке заводских данных (свидетельство Одобрения типа транспортного средства — ОТТС, подтверждает соответствие автомобиля всем необходимым требованиям технического регламента Таможенного союза).

Проверка номера ОТТС на соответствие
Проверка номера ОТТС на соответствие
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Планируется проверить 5701 автомобиль, произведенный в период со 2 ноября по 12 декабря 2023 года. Если в ходе проверки выяснится несоответствие номера ОТТС в идентификационной табличке заводских данных, ее заменят. Причем все работы выполнят бесплатно.

Всем владельцам машин, подпадающих под сервисную кампанию АВТОВАЗа, уполномоченные представители предприятия разошлют письма с просьбой предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения проверки.

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Источник: t.me/maximkadakov

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:«За рулем», АВТОВАЗ
Количество просмотров 1
29.12.2023
Фото:«За рулем», АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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