Школьный автобус протаранил пять автомобилей
Самопроизвольное ускорение привело к массовой аварии
Авария была снята на камеру в Бостоне. Видно, как большой автобус (к счастью, детей в нем не было) врезался в кроссовер, припаркованныйо на обочине. Но это автобус не остановило и он продолжил двигаться вперед, впечатав кроссовер в следующий автомобиль.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Всего пострадали 5 автомобилей, последним из которых стал Mercedes-Benz C-Class.
Как оказалось, причиной аварии стало непроизвольное ускорение автобуса.
В результате ЛТП пострадали три человека, включая ребенка. Их госпитализировали в местную больницу, но никто из них не получил серьезных травм.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!
Кирилл Панов
Фото:Youtube
03.01.2024
Фото:Youtube
Поделиться:
Оцените материал:
0