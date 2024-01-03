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Выиграй Ладу
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Школьный автобус протаранил пять автомобилей

Самопроизвольное ускорение привело к массовой аварии

Авария была снята на камеру в Бостоне. Видно, как большой автобус (к счастью, детей в нем не было) врезался в кроссовер, припаркованныйо на обочине. Но это автобус не остановило и он продолжил двигаться вперед, впечатав кроссовер в следующий автомобиль.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Всего пострадали 5 автомобилей, последним из которых стал Mercedes-Benz C-Class.

Новая Hyundai Sonata – названы цены

Как оказалось, причиной аварии стало непроизвольное ускорение автобуса.

В результате ЛТП пострадали три человека, включая ребенка. Их госпитализировали в местную больницу, но никто из них не получил серьезных травм.

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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Кирилл Панов
Фото:Youtube
03.01.2024
Фото:Youtube
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