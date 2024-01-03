Школьный автобус протаранил пять автомобилей

Самопроизвольное ускорение привело к массовой аварии

Авария была снята на камеру в Бостоне. Видно, как большой автобус (к счастью, детей в нем не было) врезался в кроссовер, припаркованныйо на обочине. Но это автобус не остановило и он продолжил двигаться вперед, впечатав кроссовер в следующий автомобиль.

Всего пострадали 5 автомобилей, последним из которых стал Mercedes-Benz C-Class.

Как оказалось, причиной аварии стало непроизвольное ускорение автобуса.

В результате ЛТП пострадали три человека, включая ребенка. Их госпитализировали в местную больницу, но никто из них не получил серьезных травм.