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В России ведутся разработки газотурбинного двигателя для автомобилей

НАМИ создаст автомобильный газотурбинный двигатель и масштабируемую платформу

ФГУП «НАМИ» не стоит на месте и продолжает активно работать над перспективными разработками для российского автомобилестроения. Значительное внимание уделяется газотурбинным двигателям и масштабируемой автомобильной платформе.

Газотурбинные двигатели становятся все более заманчивой альтернативой традиционным бензиновым и дизельным двигателям. Они обладают рядом преимуществ, таких как высокая мощность, энергоэффективность и отсутствие вибраций. Глава НАМИ Федор Назаров видит в них большой потенциал.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Технические подробности проекта пока не разглашаются.

Разработка масштабируемой автомобильной платформы позволит объединить усилия автопроизводителей и производителей автокомпонентов, а также унифицировать компонентную базу для автомобилей разных классов.

Масштабируемая платформа НАМИ будет спроектирована для автомобилей классов C, D и E. Ожидается, что она будет использоваться для производства различных моделей легковых и коммерческих автомобилей.

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Источник: Федеральный бизнес журнал

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
05.01.2024
Фото:Unsplash
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