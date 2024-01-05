В России ведутся разработки газотурбинного двигателя для автомобилей

НАМИ создаст автомобильный газотурбинный двигатель и масштабируемую платформу

ФГУП «НАМИ» не стоит на месте и продолжает активно работать над перспективными разработками для российского автомобилестроения. Значительное внимание уделяется газотурбинным двигателям и масштабируемой автомобильной платформе.

Газотурбинные двигатели становятся все более заманчивой альтернативой традиционным бензиновым и дизельным двигателям. Они обладают рядом преимуществ, таких как высокая мощность, энергоэффективность и отсутствие вибраций. Глава НАМИ Федор Назаров видит в них большой потенциал.

Технические подробности проекта пока не разглашаются.

Разработка масштабируемой автомобильной платформы позволит объединить усилия автопроизводителей и производителей автокомпонентов, а также унифицировать компонентную базу для автомобилей разных классов.

Масштабируемая платформа НАМИ будет спроектирована для автомобилей классов C, D и E. Ожидается, что она будет использоваться для производства различных моделей легковых и коммерческих автомобилей.

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Источник: Федеральный бизнес журнал