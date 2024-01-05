В России ведутся разработки газотурбинного двигателя для автомобилей
ФГУП «НАМИ» не стоит на месте и продолжает активно работать над перспективными разработками для российского автомобилестроения. Значительное внимание уделяется газотурбинным двигателям и масштабируемой автомобильной платформе.
Газотурбинные двигатели становятся все более заманчивой альтернативой традиционным бензиновым и дизельным двигателям. Они обладают рядом преимуществ, таких как высокая мощность, энергоэффективность и отсутствие вибраций. Глава НАМИ Федор Назаров видит в них большой потенциал.
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Технические подробности проекта пока не разглашаются.
Разработка масштабируемой автомобильной платформы позволит объединить усилия автопроизводителей и производителей автокомпонентов, а также унифицировать компонентную базу для автомобилей разных классов.
Масштабируемая платформа НАМИ будет спроектирована для автомобилей классов C, D и E. Ожидается, что она будет использоваться для производства различных моделей легковых и коммерческих автомобилей.
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Источник: Федеральный бизнес журнал
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