Названы самые узнаваемые россиянами китайские автомобили

Chery и Haval оказались самыми узнаваемыми китайскими производителями в России

Согласно опросу, проведенному аналитическим агентством «Автостат», самыми узнаваемыми китайскими автобрендами среди россиян являются Chery и Haval. Их знают 88,2% и 82,2% опрошенных соответственно. В тройку лидеров также входит Geely с показателем 76,5%.

Далее в рейтинге расположились Great Wall (54,9%), FAW (44,2%), JAC и Exeed (40,8% и 40% соответственно), Changan (35,1%), Omoda (20%) и Dongfeng (16,7%).

На 11-м месте в списке оказался бренд Voyah c показателем 4,4%. Отмечается, что 4,2% участников опроса не смогли узнать ни один из китайских брендов.

Популярность китайских автомобилей в России неуклонно растет. В 2023 году в РФ официально продавались автомобили 35 китайских брендов, еще более двух десятков завозились в страну путем параллельного импорта.

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Источник: «Автостат»