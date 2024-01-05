#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ВыходныеКитайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Мужчина угнал автомобиль из-за того, что замерз на улице в шлепанцах
7 января
Мужчина угнал автомобиль из-за того, что замерз на улице в шлепанцах
В городе Светлый мужчина в шлепках замерз и...
Житель Курска решил запрыгнуть в такси на ходу – вот что из этого вышло
7 января
Житель Курска решил запрыгнуть в такси на ходу – вот что из этого вышло
Мужчина разбил голову после прыжка в едущее...
ЛМС-901 «Байкал»
7 января
Самолет «Байкал»: новый импульс для развития туризма на Камчатке
Разрабатываемый самолет «Байкал» даст толчок...

Названы самые узнаваемые россиянами китайские автомобили

Chery и Haval оказались самыми узнаваемыми китайскими производителями в России

Согласно опросу, проведенному аналитическим агентством «Автостат», самыми узнаваемыми китайскими автобрендами среди россиян являются Chery и Haval. Их знают 88,2% и 82,2% опрошенных соответственно. В тройку лидеров также входит Geely с показателем 76,5%.

Далее в рейтинге расположились Great Wall (54,9%), FAW (44,2%), JAC и Exeed (40,8% и 40% соответственно), Changan (35,1%), Omoda (20%) и Dongfeng (16,7%).

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

5 изменений для водителей в 2024 году – подготовьтесь морально заранее

На 11-м месте в списке оказался бренд Voyah c показателем 4,4%. Отмечается, что 4,2% участников опроса не смогли узнать ни один из китайских брендов.

Популярность китайских автомобилей в России неуклонно растет. В 2023 году в РФ официально продавались автомобили 35 китайских брендов, еще более двух десятков завозились в страну путем параллельного импорта.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Автостат»

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 144
05.01.2024
Фото:«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0