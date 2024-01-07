Новая электрическая платформа позволяет приделать любой кузов

Новая платформа CATL засветилась на видео без установленного кузова

Компания CATL, известная как производитель аккумуляторов для электромобилей, представила новую платформу CIIC (CATL Integrated Intelligent Chassis), которая может стать основой для будущего развития электромобилей.

Платформа CIIC представляет собой интегрированную систему, в которую входят аккумуляторы, электродвигатели, система рулевого управления, тормозная система и другие важные узлы автомобиля. Это позволяет снизить производственные затраты, массу автомобиля и потребление энергии, а также увеличить пассажирское пространство.

Платформа CIIC также имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными конструкциями автомобилей. Во-первых, она более модульная, что позволяет производителям быстро и легко менять дизайн и характеристики автомобиля. Во-вторых, она более гибкая, что позволяет использовать ее для создания различных типов автомобилей, от седанов до внедорожников. В-третьих, она более энергоэффективная, что позволяет автомобилям проезжать больше на одном заряде.

CATL уже подписала Меморандум о взаимопонимании (MoU) с Huawei, одним из ведущих мировых производителей электроники. Это соглашение предполагает сотрудничество в области разработки и производства электромобилей на базе платформы CIIC.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: CarNewsChina.com