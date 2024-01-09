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Продаете автомобиль? Вот какие снимки надо сделать

Как фотографировать интерьер автомобиля для продажи

Фотографировать интерьер автомобиля сложнее, чем кажется. Существует множество факторов, которые нужно учесть, чтобы сделать снимки на профессиональном уровне. Секретами поделился профессиональный автомобильный фотограф Кевин Макколи.

Недавно он опубликовал на своем YouTube-канале подробное пошаговое руководство, как делать фотографии интерьера. В 15-минутном ролике рассказывается обо всех подводных камнях и выигрышных ракурсах.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Как объясняет Макколи, снимать салон автомобиля лучше не на солнце, поскольку это создаст нежелательный контраст. Вам также следует выбрать место, где на заднем плане не будет отвлекающих предметов и строений – вы же хотите, чтобы люди смотрели на автомобиль, а не на то, что находится за ним.

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Также Макколи говорит, что съемка места водителя с заднего сиденья почти всегда дает хорошие результаты. Но снимок интерьера с рулевым колесом в центре – не самая важная фотография, если ваша цель – продать автомобиль. В центре внимания должны быть сиденья, поскольку они лучше всего отражают состояние автомобиля.

Чтобы смотреть видео на русском языке, активируйте титры, а затем активируйте их перевод в настройках.

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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Кирилл Панов
Фото:Youtube
09.01.2024
Фото:Youtube
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