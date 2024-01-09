Две причины полюбить эту машину — наличие запчастей и доступность обслуживания
Автомобили отечественного производителя АВТОВАЗ в настоящее время являются на российском рынке практически единственной продукцией в бюджетном сегменте. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил автоэксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.
Авторынок России в 2023 году претерпел значительные изменения. После ухода европейских и японских брендов модельный ряд автомобилей, доступный российским покупателям, изменился кардинально — большую долю занимают автомобили китайских производителей.
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Рассуждая о том, как из имеющегося на сегодняшний день ассортимента выбрать комфортный и надежный автомобиль для передвижения по городу и поездок за город, Кондрашин посоветовал обратить внимание на продукцию АВТОВАЗа.
«Большую долю рынка занимает продукция АВТОВАЗа, и наиболее доступный вариант сейчас — Lada Granta. Это автомобиль среднего комфорта с минимумом функционала, но по демократичной цене в 700 тысяч рублей», — подчеркивает отставной майор.
По мнению Кондрашина, ключевыми факторами российской модели являются наличие запчастей и возможность обслужить ее практически в любом городе.
Напомним, Lada Granta стала лидером продаж по итогам ноября 2023 года — выручка от продажи этой модели составила 15,6 млрд рублей. В ноябрьский топ-3 рейтинга доходности рынка легковых авто вошли также Lada Niva и Lada Vesta. За месяц в России продажи Lada Niva достигли 11,3 млрд рублей, а Lada Vesta — 10 млрд рублей.
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Источник: iz.ru
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Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...