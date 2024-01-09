У дилеров появятся Kia Seltos — в Сети нашли снимки вагонов с новыми кроссоверами

На «Автоторе» нашли способ отгрузить российским дилерам новые Kia Seltos

Завод «Автотор» в Калининградской области начал отгрузку российским дилерам последней партии новых автомобилей Kia Seltos. С середины прошлого года в цехах завода началась досборка скопившихся машин после того, как был решен вопрос с комплектующими.

Фотографии железнодорожного состава с вагонами, загруженными кроссоверами, появились накануне в Сети. По информации одного из пабликов в Telegram, снимки были сделаны на одном из перегонов Подмосковья. Благодаря найденным решениям по поставке комплектующих появилась возможность осуществить досборку и других моделей Kia и Hyundai.

Kia Seltos

Напомним, ранее стало известно, что модели корейских брендов, производство которых наладили ранее на заводе в Петербурге, вернутся в Россию под другим брендом. Вполне вероятно, что автомобили корейских производителей начнут поставлять в Россию из Казахстана — в настоящее время в этой республике ведутся работы по строительству необходимых мощностей.

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Источник: rg.ru