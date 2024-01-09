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Машина в мороз не заводится? Есть способы

Автоэксперт Васильев дал советы, что делать, если машина не заводится в мороз

Прежде всего он подчеркнул, что профилактика более эффективна, чем попытки борьбы с возникшей проблемой. Поэтому, если ожидаются сильные морозы, рекомендуется предварительно проверить состояние аккумулятора и зарядить его. Важно также внимательно проверить соединения аккумуляторных клемм. Почистить и смазать их, чтобы избежать замерзания влаги в местах контакта и отсоединения клемм от контактов аккумулятора.

При очень низких температурах автоэксперт советует даже заранее снять аккумулятор и оставить его в тепле. Хотя это может потребовать времени и усилий, установка теплого аккумулятора в автомобиль на морозе с лихвой окупится надежным запуском.

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4 проблемы, которые настигнут вас этой зимой (и следующей тоже)

Васильев предлагает также регулярно заводить автомобиль и прогревать его до рабочей температуры, особенно при сильных морозах. Это помогает сохранить приемлемую вязкость масла и упрощает пуск машины. Важно отметить, что многие современные автомобили оснащены функцией удаленного автозапуска, что может значительно облегчить жизнь владельцев.

При сомнениях в способности аккумулятора запустить мотор, эксперт советует не мучить его, а воспользоваться специальным бустером или обратиться за помощью к тем, чьи машины уже удалось успешно завести. Он также подчеркивает, что попытки прогрева аккумулятора с помощью включения фар (как советуют некоторые) обычно бесполезны, так как не прогревают и не увеличивают его заряд. Наконец, Васильев рекомендует прочитать инструкцию по эксплуатации своего автомобиля, где часто есть информация о том, как правильно его запускать в условиях экстремально низких температур.

Зима вообще непростое время для автомобилиста, особенно когда в силу ряда причин пару недель не удается сесть за руль. А за это время машина покрылась коркой льда и очистить ее не так-то и просто. Но есть способ решить и эту проблему, подробнее об этом здесь.

Источник: «Российская газета»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Вадим Скрябин/ТАСС
Количество просмотров 3
09.01.2024
Фото:Вадим Скрябин/ТАСС
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