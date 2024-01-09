Стоимость дебютного гиперкара для гонок в Red Bull оценили в 6 млн евро

В Red Bull нашли возможность наладить выпуск гиперкара RB17 на 1250 лошадей

Компания Red Bull Racing в 2024 году представит первый серийный гиперкар RB17, над его разработкой трудились специалисты Red Bull Advanced Technologies под руководством Эдриана Ньюи. Планы компании подтвердил руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер.

Отмечается, что гиперкар оснастят гибридной силовой установкой с двигателем V8 и суммарной мощность 1250 л.с. В планах производителя наладить ежегодный выпуск по 15 автомобилей, всего планируется произвести до 50 экземпляров. Примечательно, что большая часть автомобилей уже распродана, а владельцы получат готовые машины в 2025 году.

RB17

Изначально в компании планировали выпускать RB17 исключительно для гоночных трасс, но сейчас рассматривается возможность создания модели для обычных дорог. Ориентировочная стоимость гиперкара составит 5,8 млн евро (примерно 575 млн рублей).

«Эдриан Ньюи хотел построить для нас машину еще в 2014 году. Тогда мы нашли выход, начав сотрудничество с Aston Martin по разработке модели Valkyrie. Это потрясающая машина, и я уверен, что ее ждет большое будущее, но вы всегда учитесь, будь то в Формуле 1 или в области передовых технологий», — рассказал руководитель Red Bull Racing.

За восьмилетнее существование компании Red Bull Advanced Technologies специалисты собрали обширную базу знаний. В компании придерживаются принципа запускать во времена бюджетных ограничений только такие новые проекты, которые будут способствовать ее существованию, подчеркивает Хорнер.

Он называет RB17 идеальным проектом, который позволит применить весь накопленный опыт, гиперкар призван дополнять деятельность компании в Формуле 1, а не отвлекать от нее, резюмировал руководитель Red Bull Racing.

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Источник: f1news.ru