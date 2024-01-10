Популярная в РФ модель останется в производстве всего на три месяца
Находящийся в узбекистанском городе Асака завод UzAuto Motors полностью прекратит производство модели Chevrolet Lacetti, сообщает источник. Остановка производства заслуженной модели, по данным издания, должна состояться уже в апреле 2024 года. С начала года и до этого срока будет выпущено 12 тысяч последних экземпляров, утверждает автор заметки.
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В разные годы эти автомобили попадали в Россию под различными названиями. В начале 2010-х это были Chevrolet Lacetti, в 2013–2015 годах та же машина, но с иными агрегатами получила название Daewoo Gentra, а с 2016-го модель поставлялась в РФ под собственным брендом узбекского производителя – Ravon Gentra.
По сути это была одна и та же точечно модернизируемая и неплохо зарекомендовавшая себя в РФ модель. Машины отличаются надежностью и сбалансированным дизайном при сравнительно невысокой стоимости. Сейчас подержанные экземпляры продаются на российском рынке по цене от 500 тысяч рублей.
Завод UzAuto Motors выпускает довольно широкий ряд моделей Chevrolet. Помимо Lacetti, в производственной программе, в частности, присутствуют седаны Cobalt, Onix, Malibu XL, кроссоверы Tracker и Captiva, а венчает узбекскую линейку внедорожник Tahoe. Возглавляет предприятие бывший топ-менеджер АВТОВАЗа Бу Андерссон.
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Источник: Автопоток
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