Популярная в РФ модель останется в производстве всего на три месяца

Выпуск модели Chevrolet Lacetti/Gentra прекратится в апреле 2024 года

Находящийся в узбекистанском городе Асака завод UzAuto Motors полностью прекратит производство модели Chevrolet Lacetti, сообщает источник. Остановка производства заслуженной модели, по данным издания, должна состояться уже в апреле 2024 года. С начала года и до этого срока будет выпущено 12 тысяч последних экземпляров, утверждает автор заметки.

В разные годы эти автомобили попадали в Россию под различными названиями. В начале 2010-х это были Chevrolet Lacetti, в 2013–2015 годах та же машина, но с иными агрегатами получила название Daewoo Gentra, а с 2016-го модель поставлялась в РФ под собственным брендом узбекского производителя – Ravon Gentra.

По сути это была одна и та же точечно модернизируемая и неплохо зарекомендовавшая себя в РФ модель. Машины отличаются надежностью и сбалансированным дизайном при сравнительно невысокой стоимости. Сейчас подержанные экземпляры продаются на российском рынке по цене от 500 тысяч рублей.

Daewoo Gentra

Завод UzAuto Motors выпускает довольно широкий ряд моделей Chevrolet. Помимо Lacetti, в производственной программе, в частности, присутствуют седаны Cobalt, Onix, Malibu XL, кроссоверы Tracker и Captiva, а венчает узбекскую линейку внедорожник Tahoe. Возглавляет предприятие бывший топ-менеджер АВТОВАЗа Бу Андерссон.

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Источник: Автопоток