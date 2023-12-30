Безотказный мотор, надежная коробка, высокий комфорт – иномарка за полмиллиона!

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Эксперт «За рулем»: как выбрать хорошую Daewoo Gentra за 500 тысяч рублей

Седан или хэтчбек иностранной марки за 400-500 тысяч рублей... Стоит ли рассматривать как вариант для покупки иномарку в возрасте 10-16 лет и с пробегом около 150-200 тысяч км? Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев отвечает на этот вопрос утвердительно, подобрав несколько конкретных вариантов. В частности, он останавливается на седане Daewoo Gentra II узбекской сборки.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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За полмиллиона доступны машины 2013–2015 годов, причем есть с пробегами до 150 тысяч км. За те же деньги доступен «прообраз» Джентры Chevrolet Lacetti последнего (2012) года выпуска. А после Джентры был еще Ravon – это имя узбекские машины получили с 2016-го...

Daewoo Gentra II
Daewoo Gentra II

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Подвеска столь же деликатная, как у Lacetti, кузов также средней стойкости. А простейший двигатель B15D2 1.5 (107 л. с.) с чугунным блоком и цепным приводом ГРМ проявил себя прекрасно. К серьезным поломкам приводит только пренебрежение прочисткой вентиляции картера и регулировкой клапанных зазоров. В целом агрегат безотказен, масло особо не ест и служит свыше 350 тысяч км на бензине АИ‑92.

К МКП вопросов нет. Автомат 6T30 – современный, но с набором мелких болячек, так что после 200 тысяч км вряд ли будет в хорошей кондиции.

Концептуально модель абсолютно бюджетная. Отсюда нестабильный ресурс некоторых узлов и множество мелких поломок. Владельцев автомобилей Лада этим не смутишь, а эргономика и иномарочный комфорт – радуют.

Еще один плюс: проблем с запчастями у Джентры практически не бывает... А какие еще крепкие иномарки сейчас можно найти в ценовом сегменте около 500 тысяч рублей? Изучите полный список!

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:«За рулем», Daewoo
Количество просмотров 1
30.12.2023
Фото:«За рулем», Daewoo
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Отзывы о Daewoo Gentra (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Daewoo Gentra  2015
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Недорогой. Салон вместительный. Крепкая ходовка.

Недостатки:

Низкая. Немного шумная.

Комментарий:

Заменил резину на 195/65R15 машина поднялась, отлично стало. С дополнительной шумоизоляцией в салоне тишина. За такие деньги ( брал с салона в 2015году за 11000$) лучше не найти!!! Для своей цены 5 звёзд!!!

+4