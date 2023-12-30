Безотказный мотор, надежная коробка, высокий комфорт – иномарка за полмиллиона!

Эксперт «За рулем»: как выбрать хорошую Daewoo Gentra за 500 тысяч рублей

Седан или хэтчбек иностранной марки за 400-500 тысяч рублей... Стоит ли рассматривать как вариант для покупки иномарку в возрасте 10-16 лет и с пробегом около 150-200 тысяч км? Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев отвечает на этот вопрос утвердительно, подобрав несколько конкретных вариантов. В частности, он останавливается на седане Daewoo Gentra II узбекской сборки.

За полмиллиона доступны машины 2013–2015 годов, причем есть с пробегами до 150 тысяч км. За те же деньги доступен «прообраз» Джентры Chevrolet Lacetti последнего (2012) года выпуска. А после Джентры был еще Ravon – это имя узбекские машины получили с 2016-го...

Daewoo Gentra II

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Подвеска столь же деликатная, как у Lacetti, кузов также средней стойкости. А простейший двигатель B15D2 1.5 (107 л. с.) с чугунным блоком и цепным приводом ГРМ проявил себя прекрасно. К серьезным поломкам приводит только пренебрежение прочисткой вентиляции картера и регулировкой клапанных зазоров. В целом агрегат безотказен, масло особо не ест и служит свыше 350 тысяч км на бензине АИ‑92.

К МКП вопросов нет. Автомат 6T30 – современный, но с набором мелких болячек, так что после 200 тысяч км вряд ли будет в хорошей кондиции.

Концептуально модель абсолютно бюджетная. Отсюда нестабильный ресурс некоторых узлов и множество мелких поломок. Владельцев автомобилей Лада этим не смутишь, а эргономика и иномарочный комфорт – радуют.

Еще один плюс: проблем с запчастями у Джентры практически не бывает... А какие еще крепкие иномарки сейчас можно найти в ценовом сегменте около 500 тысяч рублей? Изучите полный список!