Эти аварии чаще происходят зимой

В «Ренессанс страховании» рассказали о самых частых страховых случаях в холода

Зимой растет число столкновений автомобилей на дороге. Если весной и летом таких случаев всего 45-47%, то зимой их доля возрастает до 55%. Самыми частыми проблемами водителей этой зимой стали столкновения с другими машинами (55%) и наезды на препятствия (21%).

Виною тому сложные погодные условия, такие как снегопад или гололед, которые приводят к учащению дорожно-транспортных происшествий и, следовательно, страховых случаев.

Повреждения автомобиля на стоянке зимой происходят нередко, но при этом их доля уменьшается по сравнению с теплым сезоном (20% против 14%).

Специалисты объясняют это тем, что под снегом становится труднее заметить повреждения в виде небольших царапин и сколов. Их обнаруживают ближе к весне.

Чисто зимняя проблема – повреждения из-за падения на машину посторонних предметов. Летом таких случаев бывает 1%, а зимой их доля возрастает до 1,6% из-за падения сосулек и глыб снега с крыш.

Доля повреждений из-за попадания в авто предметов – например, камней, вылетающих из-под колес, сокращается зимой почти в два раза – с почти 6% летом до 3,6% зимой. Это связано с более низкой средней скоростью на дорогах в зимний период.

Ну и больше становится обращений по поводу севшего аккумулятора – на сервисы с этой проблемой зимой обращаются в четыре раза чаще.

Что делать, если машина не заводится в мороз? Есть простые и очевидные способы реанимировать автомобиль – ими поделился автоэксперт Васильев.



