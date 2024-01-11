Еще одна авария произошла на трассе — в ДТП под Пензой столкнулись минивэн и грузовик
В результате ДТП в Пензенской области погибли семь человек, еще двое получили травмы. Авария произошла на трассе М-5 «Урал» с участием минивэна — он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.
«Предварительно установлено, что водитель автомобиля минивэн, мужчина 1981 года рождения, двигался в сторону города Москвы, выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с грузовиком Volvo под управлением водителя 1991 года рождения. В результате ДТП в минивэне семеро погибших и двое пострадавших», — говорится в сообщении МВД-Медиа.
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Позже выяснилось, что один из пострадавших скончался в машине скорой помощи. Отмечается, что ДТП произошло 11 января примерно в 03:00 мск на 504-м км федеральной трассы М-5 «Урал». В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют все обстоятельства случившегося.
Представители пресс-службы ГУ МЧС по Пензенской области уточнили, что авария произошла в районе населенного пункта Федоровка Нижнеломовского района. Для ликвидации последствий ДТП задействовали две единицы спецтехники и шесть человек.
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Источник: tass.ru
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