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Спустя всего 8 лет в Bugatti решили прекратить выпуск мощного гиперкара Chiron
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Спустя всего 8 лет в Bugatti решили прекратить выпуск мощного гиперкара Chiron

В Bugatti показали последнюю версию гиперкара Chiron мощностью 1500 лошадей

Французский производитель Bugatti презентовал последнюю версию ильного гиперкара Chiron мощность которого составляет 1500 «лошадей». В компании объявили, что эта модель больше не будет производиться. Примечательно, решение об этом руководство приняло спустя всего восемь лет после дебюта автомобиля.

Речь идет о финальной версии комплектации Chiron, которую модернизировала собственная служба настройки Bugatti Sur Measure. Но это не полный конец Chiron и силовой установки W16.

Bugatti Chiron
Bugatti Chiron
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Экземпляр, выполненный в цветах Nocturne и Copper, был доставлен Билалу Хайдри, руководителю канадской нефтегазовой компании и — «предпринимателю и любителю риска». Последний, доступный для продажи Chiron Profilèe ушел с молотка на аукционе в прошлом году за 10,8 млн долларов.

Покупатели из числа тех, кого не устроили базовые комплектации, получат Chiron Pur Sport позже, а также Mistral и Bolide с двигателем W16. О сроках поставок пока ничего неизвестно, но в Bugatti просто заявили, что это произойдет через «несколько месяцев после поставки последнего экземпляра Chiron».

Отмечается, что у преемника Chiron не будет силовой установки объемом 8,0 л, ее заменят на гибридную трансмиссию V8. Этот автомобиль будет представлен в 2024 году, а его выпуск начнут не раньше 2026 года.

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Источник: carsweek.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
11.01.2024
Фото:Wikimedia
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