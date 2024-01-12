Занос на зимней дороге: почему неопытным водителям трудно с ним справиться

Автоэксперт Холодов оценил шансы новичков выйти из заноса на зимней дороге

Эксперт, член Общественной палаты РФ Александр Холодов напомнил о трудностях, с которыми сталкиваются неопытные водители на зимних дорогах.

Основными причинами аварий в зимний период являются несоблюдение правил дорожного движения, неподготовленность водителей к сложным погодным условиям, несоблюдение скоростного режима и других требований ПДД и недостаточная очистка дорог от снега и наледи.

Изменить ситуацию на дорогах к лучшему помогла бы выработка навыков безопасного зимнего вождения учащимися автошкол, чего сегодня не происходит вообще.

Эксперт отметил, что навыки контраварийного вождения в автошколах отрабатываются лишь в теории. Дополнительные курсы проходят лишь единицы. В итоге, если машину бросило в занос, не прошедший такие курсы водитель просто не знает, как реагировать, как тормозить, с какой скоростью крутить руль, так как не отработал навыки на практике, что очень важно. Это ведет к увеличению массовых аварий, особенно на трассах.

Специалист рекомендует водителям после ДТП выставлять знак аварийной остановки на большее расстояние, чем предписано ПДД, чтобы предотвратить дополнительные столкновения. Он подчеркнул, что одна авария на скоростной трассе часто приводит к цепочке новых аварий в течение короткого времени, часто с фатальным исходом. Люди выходят на дорогу, начинают осматривать повреждения, проезжающие водители смотрят не на дорогу, а на попавшие в аварию автомобили и т.д.

Массовая авария на трассе М-11 «Нева» 8 января с погибшими и пострадавшими еще раз напомнила о важности соблюдения мер безопасности на дорогах в зимние месяцы.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: “Российская газета”