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Китайцы будут биться за российского покупателя — прогноз эксперта

Эксперт Мосеев нашел основания для снижения цен на китайские авто в 1-м квартале

Несмотря на рост автомобильного рынка России, китайским производителям предстоит конкуренция в борьбе за потребителя. На этом фоне цены на китайские автомобили могут снизиться. Такое мнение выразил основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

По итогам 2023 года продажи новых автомобилей в РФ превысили 1,1 млн. Опередить по объему реализации китайские бренды Haval, Chery и Geely удалось только отечественной Lada.

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«При высоких ценах, которые сохранялись весь год, удорожании кредитов и сокращении параллельного импорта в четвертом квартале, результат 2023 года можно назвать хорошим. В 2024 году очевидно, что будет небольшой рост — доступность машин выше, появляются седаны, которых не хватало в прошлом году», отмечает эксперт.

Но из-за перенасыщения рынка автомобилями из Китая и удорожания автокредитов на фоне повышения ключевой ставки Центробанком китайским компаниям придется снизить цены, причем уже в ближайшее время, убежден Мосеев. Это хорошая новость для покупателей, но плохая для дилеров.

«Китайским маркам придется биться за потребителя за счет ценовой политики. Дефицита машин уже нет, и чтобы увеличить продажи, придется снижать цены либо сокращать планы. А китайские автопроизводители в 2024 году хотят продать порядка 1,3 млн автомобилей», — уточнил специалист.

Скидки от дилеров можно ожидать уже в первом квартале наступившего года, а во втором квартале цены будут откорректированы дистрибьюторами, при условии, что не произойдет повышения курса валют, подытожил Мосеев.

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Источник: gazeta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
12.01.2024
Фото:Unsplash
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