Тот случай, когда видеорегистратор «навредил» владельцу

Полиция использовала видеорегистратор Subaru, чтобы обвинить водителя в 48 нарушениях

12 декабря службы экстренной помощи в Новом Южном Уэльсе (Австралия) выехали на аварию. По прибытии они обнаружили не справившегося с управлением 19-летнего парнишку, предположительно участвовавшего в уличных гонках. Впрочем, доказательств не было, пока полицейские не просмотрели записи с видеорегистратора автомобиля.

Молодой человек утверждал, что авария произошла из-за того, что женщина, выезжая с подъездной дорожки, не убедилась, что это безопасно и дорога пустая. Однако, согласно видеозаписи, когда она выехала на его полосу, Отеро влетел на нее столь стремительно, что предположить этого не смог бы никто, и он еще и попытался объехать ее на своем Subaru BRZ. Во время этого маневра юный «гонщик» не справился с управлением и врезался в столб.

В рамках расследования полиция просмотрела и другие записи с видеорегистратора Марселлуса Отеро. А там были доказательства далеко не законопослушного поведения владельца: многочисленные уличные гонки, нарушения правил дорожного движения и опасное вождение.

В частности, полиция обвинила Отеро в шести случаях уличных гонок, шести случаях превышения скорости на более чем 45 км/ч и шести случаях опасного вождения. Кроме того, ему предъявлено 21 обвинение в вождении с приостановленными правами. И еще «по мелочи»: пять случаев превышения скорости на более чем 30 км/ч и два случая превышения на более чем 20 км/ч. Всего власти с помощью устройства выявили 48 различных нарушений.

Любопытно, что сам Отеро вообще забыл, что его видеорегистратор был постоянно включен и фиксировал все его проступки.

«Я подумал, что я настоящий идиот… Это просто научило меня больше не быть идиотом», — признался он.

Впрочем, за руль он еще долго не сядет: теперь лихача официально лишили водительских прав.

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Источник: carscoops.com