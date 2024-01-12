Раскрыты новые подробности салона рестайлинговой версии кроссовера Hyundai Creta

В Сети нашли «живые» снимки обновленного Hyundai Creta накануне его премьеры

Премьера рестайлинговой версии кроссовера Hyundai Creta состоится уже через несколько дней, но благодаря шпионским снимкам о внешности автомобиля известно практически все.

К тому же сам производитель обнародовал несколько фотографий, включая салон. Но сейчас в Сети появились более детальные и не ретушированные снимки для рекламных каталогов.

Hyundai Creta 2024

Отличительной особенностью новой Creta будет панель, состоящая из экранов цифровой приборной панели и мультимедиа диагональю 10,25 дюйма. На опубликованных снимках очень подробно показана графика приборной панели, но вполне вероятно, что параметры изменятся.

В обновленном кроссовере изменился блок управления климатом, причем все клавиши у него — аналоговые. Хотя на ранее опубликованных тизерах панель была сенсорная. Вверху над блоком расположены тонкие воздуховоды, они заменили большие «уши» по бокам экрана мультимедиа. Отмечается, что дверные карты остались без изменений.

В списке оснащения есть двухзонный климат-контроль, панорамный люк в крыше, аудиосистема Bose с восемью динамиками, вентилируемые передние сиденья и сиденье водителя с восьмипозиционным приводом. Что касается безопасности, то она включает шесть подушек безопасности в базе, комплект ADAS 2-го уровня с 19 функциями, камеры 360-градусного обзора, систему контроля слепых зон, систему контроля давления в шинах, дисковые тормоза на все колеса и электронную систему контроля устойчивости (ESC).

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Источник: autocarindia.com