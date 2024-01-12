Раскрыты новые подробности салона рестайлинговой версии кроссовера Hyundai Creta
Премьера рестайлинговой версии кроссовера Hyundai Creta состоится уже через несколько дней, но благодаря шпионским снимкам о внешности автомобиля известно практически все.
К тому же сам производитель обнародовал несколько фотографий, включая салон. Но сейчас в Сети появились более детальные и не ретушированные снимки для рекламных каталогов.
Отличительной особенностью новой Creta будет панель, состоящая из экранов цифровой приборной панели и мультимедиа диагональю 10,25 дюйма. На опубликованных снимках очень подробно показана графика приборной панели, но вполне вероятно, что параметры изменятся.
В обновленном кроссовере изменился блок управления климатом, причем все клавиши у него — аналоговые. Хотя на ранее опубликованных тизерах панель была сенсорная. Вверху над блоком расположены тонкие воздуховоды, они заменили большие «уши» по бокам экрана мультимедиа. Отмечается, что дверные карты остались без изменений.
В списке оснащения есть двухзонный климат-контроль, панорамный люк в крыше, аудиосистема Bose с восемью динамиками, вентилируемые передние сиденья и сиденье водителя с восьмипозиционным приводом. Что касается безопасности, то она включает шесть подушек безопасности в базе, комплект ADAS 2-го уровня с 19 функциями, камеры 360-градусного обзора, систему контроля слепых зон, систему контроля давления в шинах, дисковые тормоза на все колеса и электронную систему контроля устойчивости (ESC).
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: autocarindia.com
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!
Отзывы о Hyundai Creta (12)
Качество, удобство, комфорт.
Пока нет. Но если придраться, то маленький багажник.
Владел Хендай Акцент, потом Солярис, потом взял Кия Церато, После Хендай Крета. Отзыв по владению 4 года. Машина полный улет, не знаю куда еще гнаться, когда по нынешним ценам машина удовлетворяет полностью. Брать дороже и комфортнее? Не хочу отдавать за железку 3-4 миллиона. Даже если хотел поменять на Туссан, то отдав за машину 2 миллиона я потерял бы половину комфорта из комплектации, а это не очень хочется. Китайцев не рассматриваю, и даже слушать не хочу, что не говори, а сравнивать эти ржавые громыхалки нечего. Есть у друзей и знакомых, покатался, знаю. Машина проходит обслуживание у дилера, проблем нет. Есть что было бы, то с удовольствием поделился бы. Проехал по бездорожью, ездил по степям на охоту, негде не подвела. И даже намеков не было где-то застрять, хотя передний привод. Если кто и пишет отрицательные отзывы, то нужно по проблеме обратится к дилеру, потому что все бывает, нужно смотреть. Я всегда рассматриваю только Хендай, и остановился на нем, потому что поменял уже 3 машины, и никогда проблем не было. Считаю, что это надежный семейный автомобиль. Хочется большего, но цены просто пипец, поэтому довольствуемся этим)))