Водителям назвали, при каком пробеге надо заменять масло

Автоэксперт «За рулем» нашел 2 ключевых условия для замены масла в автомобиле

Каждые 15 тысяч километров пробега необходимо менять моторное масло, причем этот показатель должен быть уменьшен вдвое, если двигатель работает с нагрузкой или часто передвигается в пробках. Таким мнением поделился эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

Несвоевременная замена масла грозит заклиниванием двигателя, предупредил эксперт. Не стоит забывать, что все автопроизводители указывают усредненные сроки к замене масла. Что касается рекомендованных 15 тысяч км пробега, то эта цифра усредненная, без учета нагрузок на силовой агрегат, объясняет Колодочкин.

Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт журнала «За рулем»

- Делать опыты над своим автомобилем не надо. Бывалые автовладельцы, привыкшие ко всему, вообще меняют масло каждые 5-7 тыс. км. И это оптимальный вариант, чтобы мотор прослужил долго. Но при такой частой замене ни в коем случае нельзя покупать самое дешевое и плохое масло в расчете на то, что через несколько тысяч километров его все равно придется сливать.

Эксперт «За рулем» подчеркивает, что производители сейчас вносят оговорку в руководство по эксплуатации автомобиля: при его использовании в сложных условиях мегаполиса, в частности, во время передвижения в пробках, условный параметр необходимо делить пополам.

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Источник: gazeta.ru