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В шоурумах дефицит Geely Atlas Pro — рассказываем, когда появится второе поколение

В Москве решили поискать Geely Atlas Pro со скидкой и не нашли ни одного

В столичных дилерских центрах Geely закончились китайские кроссоверы Atlas Pro. Весь январь на автомобиль действует скидка от производителя в размере от 80 тысяч до 150 тысяч рублей. Но, несмотря на это, машин нет в наличии, а новые поставки не планируются.

На официальном сайте Geely в России тоже не оказалось ни одного Atlas Pro в наличии. Есть информация, что у дилеров в регионах еще можно найти автомобили, и на них предоставляются сезонные скидки.

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Новая Веста против китайских народных седанов – большой тест «За рулем»

Один из дилеров рассказал, что все имеющиеся машины проданы, и скоро в России должны появиться автомобили нового поколения Geely Atlas. Первая партия уже завезена, но ее пока не распределили по шоурумам. Что касается цены, то о ней тоже ничего не известно, во всяком случае, никаких официальных сообщений не было. Отмечается только, что у нового Geely Atlas не будет версий с полным приводом.

У конкурентов Geely модели, аналогичны Atlas Pro, есть в наличии, но не во всех комплектациях. В частности, ограниченный выбор автомобилей в одном из салонов Haval.

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Источник: autonews.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Geely
15.01.2024
Фото:Geely
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