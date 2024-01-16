При хорошем качестве спрос будет — эксперты о востребованности в РФ авто из Ирана

Эксперты решили оценить перспективы иранских автомобилей на рынке России

Иранские автопроизводители Iran Khodro (IKCO) и SAIPA в очередной раз заявили о намерениях поставлять свои автомобили на российский рынок. Несмотря на то, что еще в 2022 году на автомобильной выставке в Москве состоялась презентация этих марок, до продаж дело так и не дошло.

Камнем преткновения стала сертификация, процесс которой затянулся, констатирует сооснователь «СтопХлам_ЦФО» Никита Бетман. Он отметил, что иранским производителям, наконец-то, разрешили продавать свою продукцию в России.

«Такой массовости, как с китайским автопромом, пока нет и в ближайшее время, думаю, не будет. Хотя по цене они гораздо дешевле прочих иномарок, но дороже отечественных машин. И все равно спрос на них минимален. По качеству и надежности пока судить рано», — объясняет автоэксперт.

Автоэксперт и автоблогер Сергей Логинов выразил мнение, что иранским производителям нужно провести мощную PR-кампанию своих марок, как это сделали в свое время китайцы.

«Если иранцы будут вкладывать в этот сегмент большие деньги, давать покупателям хорошие скидки, преференции дилерам, то в будущем, возможно, займут какую-то долю рынка. Но это очень долгий путь. Двигатель, кузова, коробки иранских авто сделаны на базе Peugeot, но насколько это будет востребовано в России — неизвестно», — подчеркивает эксперт.

В России в настоящее время авторынок перенасыщен автомобилями из Китая, иранские производители точно не смогут конкурировать с таким лидером, убежден Логинов.

«У Ирана слабее экономика, нет таких мощностей для производства такого количества автомобилей. В полной мере работает эффект масштаба. Но если авто из Ирана будут дешевле нашей LADA и при этом качество, как минимум, будет не хуже, то и на них будет спрос», — поясняет Логинов.

Массовых продаж авто иранского автопрома в России не будет, хотя на рынке можно найти, например, седаны Iran Khodro Dena и Iran Khodro Tara. Ранее Логинов предположил, что иранские автомобили займут не более 15% от общей доли авторынка России.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: aif.ru