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«Китайцы» с пробегом заметно прибавили в цене: кто больше?

Аналитики решили изучить, как дорожают в РФ машины из Китая

Средняя цена китайского автомобиля с пробегом выросла в два раза в 2023 году и составила порядка 1,8 млн рублей. Такой вывод сделали аналитики сервиса «Дром».

В ходе проведенного исследования выяснилось, что за 2023 год средневзвешенная цена автомобиля с пробегом из КНР выросла на 102% по сравнению с показателями 2022 года. При этом средняя стоимость подержанной машины выросла всего на 24%.

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4 недорогих и надежных кроссовера – почему их обходят стороной?

Сильнее всего за прошлый год подорожали модели Geely: с 925 тыс. рублей до 1,7 млн рублей (+86%). Цена на Changan, в среднем, выросла на 79%, до 2,5 млн рублей, Chery – на 47%, до 2,5 млн рублей, Haval – на 10%, до 2,3 млн рублей, Exeed – на 4%, до 3,3 млн рублей.

Больше всего подорожали модели Geely Emgrand EC8 – их цена выросла со 150 тыс. до 755 тыс. рублей (+408%), Changan Raeton подорожали с 785 тыс. до 2,6 млн рублей (+231%) и Changan Eado – с 520 тыс. до 1,4 млн рублей (+163%).

Что касается новых автомобилей, то больше всего выросли в цене Geely (+16%) и Chery (+15%). Из моделей подорожала Chery Tiggo 7 – с 1 млн до 2,6 млн рублей (+160%), Haval H6 – с 1,4 млн до 2,9 млн рублей (+111%) и Haval H5 – с 2,5 млн до 4,05 млн рублей (64%).

Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
16.01.2024
Фото:Depositphotos
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