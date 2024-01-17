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В России создали супер-ГАЗель — первые фото!

Представлен Ямал К-44 – снегоболотоход с кабиной ГАЗели и мостами ГАЗ-66

Новую модель представила российская компания «Техинком» – та самая, которая в свое время прославилась вездеходами с кабиной КАМАЗа. Новая модель – более компактная; это снегоболотоход Ямал К-44, машина с колесной схемой 4х4 и кабиной ГАЗ ГАЗель.

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Используется двухрядная кабина грузовой модификации – у нее два ряда сидений, и сзади могут поместиться три человека. Габариты машины – 6100х2550х2185 мм, колея – 1900 мм, а дорожный просвет – 490 мм.

Ямал К-44
Ямал К-44

Позади кабины располагается кузов – грузоподъемность Ямала составляет 1 тонну на обычных дорогах и 600 кг на слабонесущих грунтах. Машина плавающая, поэтому отдельно оговорена грузоподъемность на плаву: 350 кг.

Применены мосты от ГАЗ-66 с блокировкой дифференциала, шины низкого давления 1450х650-21 имеют централизованную подкачку. Машина может двигаться по раскисшим дорогам, глубокой грязи и снежной целине, сообщает производитель.

Ямал К-44
Ямал К-44

Для чего создан Ямал К-44? Его специализация – это передвижение персонала, ремонтных и инспекционных бригад, а также перевозка грузов, материалов и спецоборудования. Модель будут производить мелкой серией, цена не сообщается.

Источник, фото: Техинком

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1306
17.01.2024
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