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Акустический комфорт и интеллектуальный комплекс ADAS — всё о рестайлинге Hyundai Creta

Продажи обновленного кроссовера Hyundai Creta стартовали в Индии

Бренд Hyundai начал продажи на авторынке Индии обновленного кроссовера Creta. Цены паркетника варьируются от 1 099 900 до 1 999 900 рупий – примерно 1,16-2,11 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации новости.

Особенностью рестайлинговой модели стали панель из экранов цифровой приборной панели и мультимедиа диагональю 10,25 дюйма. Претерпел изменения и блок управления климатом, но все клавиши у него не сенсорные, а аналоговые. Над блоком расположили воздуховоды, они сменили большие «уши» по бокам экрана мультимедиа. Дверные карты производитель оставил без изменений.

Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
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4 недорогих и надежных кроссовера – почему их обходят стороной?

В расширенном списке оснащения кроссовера в зависимости от комплектации заявлены: двухзонный климат-контроль, панорамный люк, аудиосистема Bose с восемью динамиками, вентилируемые передние сиденья, водительское сиденье с электроприводом в восьми направлениях, комплекс ADAS второго уровня с 19 функциями и ассистентами, система камер кругового обзора, а также система камер слепых зон.

Под капотом обновленной Creta – новый турбированный бензиновый мотор объемом 1,5 л и мощностью 160 л.с., агрегатированный семиступенчатым роботом с двойным сцеплением. В линейке индийской Креты остались также варианты с бензиновым атмосферником и дизелем на 115 «лошадей».

Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:YouTube
Количество просмотров 2
16.01.2024
Фото:YouTube
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Отзывы о Hyundai Creta (12)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Creta  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет

Достоинства:

Качество, удобство, комфорт.

Недостатки:

Пока нет. Но если придраться, то маленький багажник.

Комментарий:

Владел Хендай Акцент, потом Солярис, потом взял Кия Церато, После Хендай Крета. Отзыв по владению 4 года. Машина полный улет, не знаю куда еще гнаться, когда по нынешним ценам машина удовлетворяет полностью. Брать дороже и комфортнее? Не хочу отдавать за железку 3-4 миллиона. Даже если хотел поменять на Туссан, то отдав за машину 2 миллиона я потерял бы половину комфорта из комплектации, а это не очень хочется. Китайцев не рассматриваю, и даже слушать не хочу, что не говори, а сравнивать эти ржавые громыхалки нечего. Есть у друзей и знакомых, покатался, знаю. Машина проходит обслуживание у дилера, проблем нет. Есть что было бы, то с удовольствием поделился бы. Проехал по бездорожью, ездил по степям на охоту, негде не подвела. И даже намеков не было где-то застрять, хотя передний привод. Если кто и пишет отрицательные отзывы, то нужно по проблеме обратится к дилеру, потому что все бывает, нужно смотреть. Я всегда рассматриваю только Хендай, и остановился на нем, потому что поменял уже 3 машины, и никогда проблем не было. Считаю, что это надежный семейный автомобиль. Хочется большего, но цены просто пипец, поэтому довольствуемся этим)))

+6