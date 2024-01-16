Акустический комфорт и интеллектуальный комплекс ADAS — всё о рестайлинге Hyundai Creta

Продажи обновленного кроссовера Hyundai Creta стартовали в Индии

Бренд Hyundai начал продажи на авторынке Индии обновленного кроссовера Creta. Цены паркетника варьируются от 1 099 900 до 1 999 900 рупий – примерно 1,16-2,11 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации новости.

Особенностью рестайлинговой модели стали панель из экранов цифровой приборной панели и мультимедиа диагональю 10,25 дюйма. Претерпел изменения и блок управления климатом, но все клавиши у него не сенсорные, а аналоговые. Над блоком расположили воздуховоды, они сменили большие «уши» по бокам экрана мультимедиа. Дверные карты производитель оставил без изменений.

Hyundai Creta

Hyundai Creta Hyundai Creta

В расширенном списке оснащения кроссовера в зависимости от комплектации заявлены: двухзонный климат-контроль, панорамный люк, аудиосистема Bose с восемью динамиками, вентилируемые передние сиденья, водительское сиденье с электроприводом в восьми направлениях, комплекс ADAS второго уровня с 19 функциями и ассистентами, система камер кругового обзора, а также система камер слепых зон.

Под капотом обновленной Creta – новый турбированный бензиновый мотор объемом 1,5 л и мощностью 160 л.с., агрегатированный семиступенчатым роботом с двойным сцеплением. В линейке индийской Креты остались также варианты с бензиновым атмосферником и дизелем на 115 «лошадей».

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Источник: rg.ru