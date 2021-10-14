Новая Hyundai Creta: все изменения (бонус - видеотест)

Дизайн
О красоте можно спорить. Но вы же обратили внимание, правда? Значит, как минимум половина задачи выполнена. А на шпионских снимках уже проскакивала рестайлинговая Creta с дизайном передка в «сотовом» стиле нового кроссовера Hyundai Tuscon. Но нам об этом думать пока рано.
Зато теперь ее не спутаешь ни с чем. Облик определяют симметричные скобки огней ходового света и задних габаритов — даже в базовых версиях они светодиодные.
Габариты
Новая Creta по-прежнему одна из самых компактных в классе, не выйдя по длине за 4,3 метра. База подросла на 20 мм — но соплатформенный Kia Seltos имеет расстояние между осями на те же 20 мм больше.
Creta осталась просторной. На заднем диване теперь чувствуешь себя вольготнее благодаря заваленной назад спинке, и багажник для маленькой машинки достойный.
Архитектура
«Архитектурно» новая Creta похожа на предыдущую машину — например, формой большинства силовых элементов кузова. Однако все его панели — новые, да и шасси доработано. Передний подрамник крепится иначе, изменены передние рычаги, компоновка задних амортизаторов, рулевое управление и много чего еще.
Свет
Опционные светодиодные фары светят так себе. Пучок ближнего света «короткий», а если заполнить темноту перед капотом галогенными противотуманками, получается смешение цветов. Дальний откровенно слаб. Поворотного света нет. Но поводки стеклоочистителей поднимаются вручную: так и должно быть на автомобиле для русской зимы.
Управляемость
На ходу это первым делом ощущается по более интересной управляемости. Рулится Creta точно, хорошо стоит и на прямой, и в поворотах — если не считать небольшой нестабильности задней оси в неровных виражах. Но это относится только к переднеприводным машинам с полузависимой задней балкой: многорычажка на полноприводных работает точнее. Крены в поворотах минимальны, на руле — более чем адекватное усилие.
Подвеска чуть потеряла во всеядности: средних колдобин могла бы передавать меньше, да и серьезный удар не держит. Но жесткой её не назвать — и на том спасибо.
Акустический комфорт
Новый кузов и ряд превентивных мер положительно сказались на акустическом комфорте. Тихоней Крету не назвать, но хотя бы шины теперь не поют так навязчиво, как раньше. Основной звуковой раздражитель — мотор при разгоне.
Моторы и коробки
Моторы 1.6 (две трети продаж) и 2.0, а также шестиступенчатые МКП (для 1.6) и автомат — прежние.
В Hyundai говорят, что комбинация 150‑сильного мотора с механической коробкой тоже проработана и при наличии потребительского запроса может быть запущена в серию.
Особенно шумен младший мотор 1.6, вынужденный надрываться на оборотах выше 3000–4000 при каждом заметном разгоне. Второй двигатель — двухлитровый, везет потише и поувереннее, но заявленные 150 «лошадей» все же как будто недокормлены.
Зато управление тягой логичное (убрали излишнюю ретивость при малых нажатиях на педаль газа), к шестиступенчатым автоматам особых претензий нет. Оба мотора комбинируются с полным или передним приводом, но только 1.6 можно заказать и с механикой.
Расход топлива остался на прежнем уровне. Но топливный бак уменьшился с 55 до 50 л — значит, и запас хода сократился.
Консервативные атмосферные моторы легко проглатывают 92‑й бензин. Кстати, представители Hyundai ревностно относятся к народной молве о частых случаях разрушения катализаторов и задиров цилиндров — дескать, статистика обращений на фирменные сервисы этого не подтверждает. Однако с началом выпуска Креты материал сот катализатора был в очередной раз изменен. Посмотрим, как будет работать.
|
ДЕТАЛИ
Материалы по темеПростая схема получить красивый номер — работает на 100%
Диджитализация
Это слово описывает, может быть, главные изменения в Крете:
- Уже в «базе» ставят полноценную медиасистему с 8‑дюймовым сенсорным экраном.
- Среди опций — 10‑дюймовый медиацентр, наполовину электронный щиток приборов, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка, электромеханический «ручник» и даже комплекс водительских ассистентов Smart Sense. Теперь Creta может сама вести себя по полосе, соблюдать дистанцию и тормозить в случае опасности.
- Вспомните — у первой Креты когда-то не было даже датчика дождя. А теперь имеется телематическая система Bluelink, позволяющая управлять многими функциями со смартфона. Из необычного среди подобных приложений — возможность дистанционно включать и регулировать все имеющиеся подогревы (а греется всё).
Внедорожный арсенал
Доработали и внедорожную электронику. Система помощи при спуске с холма теперь позволяет регулировать скорость газом и тормозом. А ручная блокировка муфты привода задних колес работает до 60 км/ч — раньше было всего 30 км/ч.
Вообще «лазать» по буеракам Крете больше всего помогает компактность и короткие свесы. Заводской дорожный просвет — 190 мм, но владельцам его придется сокращать установкой защиты, на которой производитель сэкономил.
С учетом несильно выросших цен, но заметно улучшившегося «наполнения» у Креты есть всё, чтобы сохранить большие продажи. Универсальный и продуманный автомобиль без ненужных премиум-амбиций. Выбор версий — широченный, цены (от 1,2 до 2,0 млн) — на любой вкус.
Однако на первое время есть фора: в условиях нынешнего дефицита автомобилей сметают всё, не особо разглядывая. Пока можно продержаться — а там, глядишь, и рестайлинг случится.
|Ассортимент версий и опций, простор, цена
|Неоднозначный дизайн, не лучшая плавность хода, слабый LED-свет
|
Hyundai Creta
|
1.6 2WD
|
2.0 4WD
|
Длина / ширина / высота / база
|
4300 / 1790 / 1620 / 2610 мм
|
Снаряженная/полная масса
|
1300 / 1730 кг
|
1410 / 1840 кг
|
Объем багажника
|
433–1390 л
|
Двигатель
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1591 см³; 90 кВт/123 л.с. при 6300 об/мин; 150 Н·м при 4850 об/мин
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 110 кВт/149 л.с. при 6200 об/мин; 191 Н·м при 4500 об/мин
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
12,1 с
|
11,3 с
|
Максимальная скорость
|
169 км/ч
|
179 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ‑92/50 л
|
Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл
|
8,8 / 5,9 / 7,0 л / 100 км
|
9,9 / 6,4 / 7,7 л / 100 км
|
Трансмиссия
|
передний
|
полный
- Renault Duster или Hyundai Creta? Какой кроссовер подходит именно вам, узнайте тут.
- Сохранить пороги и придать автомобилю индивидуальность помогут алюминиевые пороги-площадки турецкой компании Can Otomotiv.
- Выбираете универсальный автомобиль на каждый день? В помощь вам автомобильный багажник на крышу от отечественного производителя LUX.
- «За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен.
Фото: Георгий Садков и Hyundai