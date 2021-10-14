Новая Hyundai Creta: все изменения (бонус - видеотест)

Самый популярный кроссовер в России сменил поколение. И обзавелся массой интересных «фишек».

Дизайн

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О красоте можно спорить. Но вы же обратили внимание, правда? Значит, как минимум половина задачи выполнена. А на шпионских снимках уже проскакивала рестайлинговая Creta с дизайном передка в «сотовом» стиле нового кроссовера Hyundai Tuscon. Но нам об этом думать пока рано.

Зато теперь ее не спутаешь ни с чем. Облик определяют симметричные скобки огней ходового света и задних габаритов — даже в базовых версиях они светодиодные.

Габариты

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Новая Creta по-прежнему одна из самых компактных в классе, не выйдя по длине за 4,3 метра. База подросла на 20 мм — но соплатформенный Kia Seltos имеет расстояние между осями на те же 20 мм больше.

Creta осталась просторной. На заднем диване теперь чувствуешь себя вольготнее благодаря заваленной назад спинке, и багажник для маленькой машинки достойный.

Кресла простенькие, довольно плоские и не мягкие. Зато электропривод (включая поясничный подпор) доступен не только в максимальной комплектации. Сзади места достаточно, тоннель невелик. Появился центральный подлокотник, но карман в передних спинках только один.

Архитектура

«Архитектурно» новая Creta похожа на предыдущую машину — например, формой большинства силовых элементов кузова. Однако все его панели — новые, да и шасси доработано. Передний подрамник крепится иначе, изменены передние рычаги, компоновка задних амортизаторов, рулевое управление и много чего еще.

Свет

Опционные светодиодные фары светят так себе. Пучок ближнего света «короткий», а если заполнить темноту перед капотом галогенными противотуманками, получается смешение цветов. Дальний откровенно слаб. Поворотного света нет. Но поводки стеклоочистителей поднимаются вручную: так и должно быть на автомобиле для русской зимы.

Управляемость

На ходу это первым делом ощущается по более интересной управляемости. Рулится Creta точно, хорошо стоит и на прямой, и в поворотах — если не считать небольшой нестабильности задней оси в неровных виражах. Но это относится только к переднеприводным машинам с полузависимой задней балкой: многорычажка на полноприводных работает точнее. Крены в поворотах минимальны, на руле — более чем адекватное усилие.

Подвеска чуть потеряла во всеядности: средних колдобин могла бы передавать меньше, да и серьезный удар не держит. Но жесткой её не назвать — и на том спасибо.

Акустический комфорт

Новый кузов и ряд превентивных мер положительно сказались на акустическом комфорте. Тихоней Крету не назвать, но хотя бы шины теперь не поют так навязчиво, как раньше. Основной звуковой раздражитель — мотор при разгоне.

Щиток может быть «полуэлектронным», с дисплеем в середине. При наличии кругового обзора сюда выводится изображение с боковых камер при включенном поворотнике. И базовая медиасистема звучит приемлемо. «Тихий режим» уменьшает громкость и уводит ее на передние сиденья — если сзади кто-то заснул, например.

Эргономика в порядке, как и обзорность. Материалы салона жесткие и непритязательные. С глянцевым пластиком — перебор: у бедра водителя он исцарапан уже при пробеге 2000 км. Климат-контроль всего лишь однозонный, в отличие от Карока и Джолиона. На бардачке откровенно сэкономили: ни микролифта, ни подсветки. Кнопку подогрева лобового стекла упрятали слева за рулем.

Моторы и коробки

Моторы 1.6 (две трети продаж) и 2.0, а также шестиступенчатые МКП (для 1.6) и автомат — прежние.

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В Hyundai говорят, что комбинация 150‑сильного мотора с механической коробкой тоже проработана и при наличии потребительского запроса может быть запущена в серию.

Особенно шумен младший мотор 1.6, вынужденный надрываться на оборотах выше 3000–4000 при каждом заметном разгоне. Второй двигатель — двухлитровый, везет потише и поувереннее, но заявленные 150 «лошадей» все же как будто недокормлены.

Зато управление тягой логичное (убрали излишнюю ретивость при малых нажатиях на педаль газа), к шестиступенчатым автоматам особых претензий нет. Оба мотора комбинируются с полным или передним приводом, но только 1.6 можно заказать и с механикой.

Hyundai Creta. Цена в России от 1 199 000 ₽.

Расход топлива остался на прежнем уровне. Но топливный бак уменьшился с 55 до 50 л — значит, и запас хода сократился.

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Консервативные атмосферные моторы легко проглатывают 92‑й бензин. Кстати, представители Hyundai ревностно относятся к народной молве о частых случаях разрушения катализаторов и задиров цилиндров — дескать, статистика обращений на фирменные сервисы этого не подтверждает. Однако с началом выпуска Креты материал сот катализатора был в очередной раз изменен . Посмотрим, как будет работать.

Сниженный до 0,35 (на 0,01) коэффициент аэродинамического сопротивления вряд ли сильно повлияет на расход топлива. А вот шанс отломать более развитую юбку под бампером есть. Боковая накладка — «бумеранг» — выполнена из пластика. Симпатично, особенно при контрастном цвете — но не будет ли под ней коррозии? На фото — Creta на 17‑дюймовых колесах. Но самые ходовые версии будут на «шестнадцатых», которые визуально теряются в арках.

ДЕТАЛИ Материалы по теме Простая схема получить красивый номер — работает на 100% Платформа новой Креты называется SU2r, где «r» означает принадлежность к российскому рынку. Интересна она еще и тем, что в ближайшее время ляжет в основу нового поколения Соляриса, выпускающегося на том же петербургском заводе.

Передний подрамник похож по форме на старый, но крепится жестче. Рычаги передней подвески изменены: передняя колея выросла на 15 мм. Обещают и улучшение надежности.

Рулевое управление имеет улучшенную шумоизоляцию, иную шестерню привода электроусилителя и его новый софт. При выросшей на 20 мм базе ­радиус разворота (5,3 м) не изменился. В полузависимой задней подвеске (на версиях 2WD) амортизаторы расположены близко к вертикали, что дает точность работы. Изменены их пыльники.

Холодный пуск производитель рассчитывает до температуры до —35˚ С.

Диджитализация

Панорамную крышу можно заказать и в средних комплектациях, причем передняя секция открывается! Но потолок отделан дешево.

Это слово описывает, может быть, главные изменения в Крете:

Уже в «базе» ставят полноценную медиасистему с 8‑дюймовым сенсорным экраном.

Среди опций — 10‑дюймовый медиацентр, наполовину электронный щиток приборов, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка, электромеханический «ручник» и даже комплекс водительских ассистентов Smart Sense. Теперь Creta может сама вести себя по полосе, соблюдать дистанцию и тормозить в случае опасности.

Вспомните — у первой Креты когда-то не было даже датчика дождя. А теперь имеется телематическая система Bluelink, позволяющая управлять многими функциями со смартфона. Из необычного среди подобных приложений — возможность дистанционно включать и регулировать все имеющиеся подогревы (а греется всё).

Багажник приобрел 30 литров объема и 12‑вольтовое гнездо уже в «базе». Полноценная запаска появляется только при заказе машины на 17‑дюймовом «литье» — ­кстати, как и запасное колесо.

Внедорожный арсенал

Задняя камера — с омывателем. Его бачок увеличили до 5,2 литра — дело!

Доработали и внедорожную электронику. Система помощи при спуске с холма теперь позволяет регулировать скорость газом и тормозом. А ручная блокировка муфты привода задних колес работает до 60 км/ч — раньше было всего 30 км/ч.

Вообще «лазать» по буеракам Крете больше всего помогает компактность и короткие свесы. Заводской дорожный просвет — 190 мм, но владельцам его придется сокращать установкой защиты, на которой производитель сэкономил.

С учетом несильно выросших цен, но заметно улучшившегося «наполнения» у Креты есть всё, чтобы сохранить большие продажи. Универсальный и продуманный автомобиль без ненужных премиум-амбиций. Выбор версий — широченный, цены (от 1,2 до 2,0 млн) — на любой вкус.

Hyundai Creta. Цена в России от 1 199 000 ₽.

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Однако на первое время есть фора: в условиях нынешнего дефицита автомобилей сметают всё, не особо разглядывая. Пока можно продержаться — а там, глядишь, и рестайлинг случится.

Hyundai Creta

Ассортимент версий и опций, простор, цена Неоднозначный дизайн, не лучшая плавность хода, слабый LED-свет

Hyundai Creta 1.6 2WD 2.0 4WD Длина / ширина / высота / база 4300 / 1790 / 1620 / 2610 мм Снаряженная/полная масса 1300 / 1730 кг 1410 / 1840 кг Объем багажника 433–1390 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1591 см³; 90 кВт/123 л.с. при 6300 об/мин; 150 Н·м при 4850 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 110 кВт/149 л.с. при 6200 об/мин; 191 Н·м при 4500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 12,1 с 11,3 с Максимальная скорость 169 км/ч 179 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92/50 л Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 8,8 / 5,9 / 7,0 л / 100 км 9,9 / 6,4 / 7,7 л / 100 км Трансмиссия передний

привод; А6 полный

привод; А6

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Фото: Георгий Садков и Hyundai