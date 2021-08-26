Hyundai Creta б/у - главные «косяки»

Взять за миллион хорошую, свежую Крету, пусть и с пробегом, вполне можно. Но есть нюансы...

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Кроссовер Hyundai Creta стремительно ворвался в топ продаж российского авторынка и уже успел так прочно там обосноваться, что забываешь о малом возрасте модели — на вторичном рынке машин старше пяти лет пока нет в принципе. По цене около миллиона рублей предложений достаточно. При нынешних ценах на новые машины это может выглядеть довольно заманчивым.

Так стоит ли смотреть в сторону Креты с пробегом?

Большинство машин на вторичке пробежали от 50 тыс. до 90 тысяч километров. Но можно отыскать и экземпляры посвежее, если смотреть варианты с мотором 1,6 л на механике (реже — с автоматом). Машины с мотором 2,0 л — только с автоматом. Что до коробок, то они в целом беспроблемные, а вот за моторами водится грешок: задиры из-за локальных перегревов, долгого стояния в пробках и резких стартов «на холодную»... Но по 350 тыс. км оба двигателя отходить вполне способны.

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Слабые места у Креты такие: текущие сальники, боящаяся водных препятствий муфта, слабая шумоизоляция. Отдельно для ранних машин выделим еще два момента: быстро ржавеющая пятая дверь и стучащая рулевая рейка.

Дорожный просвет в 190 мм и функция принудительной блокировки муфты — полезные качества для кроссовера в России. Но на откровенном бездорожье машине неуютно, так что имейте в виду: Крета — городской житель .

А есть на вторичном рынке другие достойные и доступные варианты полноприводных машин? Конечно!

Читайте обо всех предложениях по полноприводным кроссоверам с пробегом в сентябрьском номере журнала «За рулем». Скоро в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «Полный привод, недорого» (журнал «За рулем №9/2021).