Hyundai Creta б/у — главные «косяки» — журнал За рулем

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Hyundai Creta б/у - главные «косяки»

Взять за миллион хорошую, свежую Крету, пусть и с пробегом, вполне можно. Но есть нюансы...

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Кроссовер Hyundai Creta стремительно ворвался в топ продаж российского авторынка и уже успел так прочно там обосноваться, что забываешь о малом возрасте модели  — на вторичном рынке машин старше пяти лет пока нет в принципе. По цене около миллиона рублей предложений достаточно. При нынешних ценах на новые машины это может выглядеть довольно заманчивым.

Так стоит ли смотреть в сторону Креты с пробегом?

Большинство машин на вторичке пробежали от 50 тыс. до 90 тысяч километров. Но можно отыскать и экземпляры посвежее, если смотреть варианты с мотором 1,6 л на механике (реже — с автоматом). Машины с мотором 2,0 л — только с автоматом. Что до коробок, то они в целом беспроблемные, а вот за моторами водится грешок: задиры из-за локальных перегревов, долгого стояния в пробках и резких стартов «на холодную»... Но по 350 тыс. км оба двигателя отходить вполне способны.

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Слабые места у Креты такие: текущие сальники, боящаяся водных препятствий муфта, слабая шумоизоляция. Отдельно для ранних машин выделим еще два момента: быстро ржавеющая пятая дверь и стучащая рулевая рейка.

Дорожный просвет в 190 мм и функция принудительной блокировки муфты — полезные качества для кроссовера в России. Но на откровенном бездорожье машине неуютно, так что имейте в виду: Крета — городской житель.

А есть на вторичном рынке другие достойные и доступные варианты полноприводных машин? Конечно!

Читайте обо всех предложениях по полноприводным кроссоверам с пробегом в сентябрьском номере журнала «За рулем». Скоро в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «Полный привод, недорого» (журнал «За рулем №9/2021).

  • 10 просчетов Креты, с которыми приходится мириться ее владельцам, — тут.
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Отзывы о Hyundai Creta (12)

Hyundai 2017 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Качество, удобство, комфорт.

Недостатки:

Пока нет. Но если придраться, то маленький багажник.

Комментарий:

Владел Хендай Акцент, потом Солярис, потом взял Кия Церато, После Хендай Крета. Отзыв по владению 4 года. Машина полный улет, не знаю куда еще гнаться, когда по нынешним ценам машина удовлетворяет полностью. Брать дороже и комфортнее? Не хочу отдавать за железку 3–4 миллиона. Даже если хотел поме...

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