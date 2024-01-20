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Поворот не туда: в Пермском крае мужчина шел с работы и заблудился в лесу

Двое шли с работы по лесу, один свернул не туда – пришлось вмешаться ГИБДД

После январских праздников МВД России опубликовало несколько материалов о том, как работали его службы в дни, когда вся страна отмечала Новый год. Одна из таких историй приключилась с сотрудниками ДПС прямо в новогоднюю ночь. В полицейском участке Соликамска раздался звонок – местный житель сообщил, что потерял своего знакомого неподалеку от деревни Лобаново.

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Оказалось, что двое мужчин возвращались вместе с работы, и в какой-то момент один из них отвлекся и упустил приятеля из виду, а тот в этот момент свернул не на ту тропинку. Звучит, как страшная история, но темнота наступившей ночи и обступивший путников лес сделали возвращение мужчины невозможным! Некоторое время они общались по телефону, но встретиться вновь в одной точке пространства так и не смогли.

«На поиск мужчины был направлен экипаж ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по Соликамскому городскому округу в составе лейтенантов полиции Евгения Матушкина, Сергея Букатина и Александра Дружинина. Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы на патрульном автомобиле, стражи правопорядка сначала объехали массив, где, предположительно, заблудился человек. Затем напарники разделились и пешком стали обследовать лесные дороги, освещая себе путь фонариками», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

В ту ночь были сильный мороз и пронизывающий ветер, но поисковые работы шли до самого утра. Когда наступил рассвет, один из сотрудников ГИБДД и сотрудник службы спасения нашли заплутавшего мужчину в сугробе. Они вывели его из леса и посадили греться в служебную машину. Несмотря на пережитое, никаких негативных последствий для мужчины не было – от медпомощи он отказался... Но нельзя не сказать: вот так отметил!

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
20.01.2024
Фото:Unsplash
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