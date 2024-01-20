Нарочно не придумаешь: и как он туда залез?

Tucson совершил неожиданный полет, который закончился парковкой на дереве

Странное событие произошло в Массачусетсе (США) 11 января около 19:45. Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили Hyundai Tucson, водитель которого, видимо, решил, что деревья – самое крутое место для парковки.

Hyundai Tucson

Из-за зарослей и сплетения деревьев сложно понять, каким образом Tucson оказался в таком положении. Выглядит это словно сцена из видеоигры, где кроссовер замер во времени и пространстве. В сочетании с жутковатым красным освещением общая картина аварии приобрела сюрреалистический вид.

Hyundai Tucson

Оказавшись в таком «интересном» положении, водитель и пассажир Hyundai вовсе не расстроились и стали с интересом наблюдать за происходящим. Любопытно, но спасателей вызвали вовсе не они, хотя у них и была такая возможность.

В итоге никаких травм у них не обнаружено, и сотрудники службы экстренного реагирования помогли мужчинам выбраться из повисшего на ветках автомобиля. Детали инцидента все еще расследуются.

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Источник: carscoops.com