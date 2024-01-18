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Changan запатентовал внедорожник, который составит конкуренцию Tank 400

Changan подал заявку на лицензию на продажу внедорожника Deepal G318

Внедорожник Deepal G318 EREV от Changan в настоящий момент находится в процессе омологации в Китае. Этот автомобиль должен составить конкуренцию Tank 400 Hi4-T от GWM.

Deepal – электрический бренд компании Changan. В его нынешнюю модельную линейку входят два автомобиля: SL03 и S7.

Новый SUV, который вскоре появится, назвали G318 – в честь знаменитого шоссе на границе Китая и Непала. Это должно подчеркнуть внедорожный дух Deepal G318.

Это крепкий автомобиль с габаритами (длина, ширина, высота) 4915/1985/1885 мм при колесной базе 2880 мм. С запаской на задней двери его длина достигает 4998 мм. Прочные рейлинги на крыше увеличивают высоту до 1960 мм.

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Под капотом 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с., который не передает крутящий момент на колеса. Вместо этого он подает питание на аккумуляторную батарею или электродвигатели. Если говорить об электродвигателях, то у G318 есть два варианта силовой установки: один двигатель на задних колесах, мощностью 185 кВт, или два электродвигателя (131 кВт + 185 кВт) для полноприводной версии.

В зависимости от варианта силовой установки снаряженная масса автомобиля находится в диапазоне 2060-2360 кг. Полная масса составляет 2505-2800 кг. G318 с полным приводом может буксировать до 1600 кг.

Deepal G318 скоро появится на китайском рынке, его предварительная цена – около 300 000 юаней (3,6 млн рублей).

Источник: Сarnewschina

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 126
18.01.2024
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