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«Золотой» кроссовер Volkswagen продают дешевле «китайца» — рассказываем о цене

В России нашли в продаже новые Volkswagen T-Roc из КНР по цене от 2,8 млн рублей

Российским покупателям доступен для приобретения компактный кроссовер Volkswagen T-Roc. Раньше этот автомобиль завозился в нашу страну из Европы, но сейчас речь идет о модели, созданной для Китая. Сборку паркетников наладили на совместном предприятии FAW-Volkswagen.

Приобрести новинку можно только под заказ по цене от 2,8 млн рублей.

Новый T-Roc 2023 года выпуска готов привезти за 2,836 тысяч рублей мультибрендовый автосалон из Владивостока. Кузов автомобиля выполнен в золотистом цвете, его пробег примерно 100 км, привод — передний. Под капотом бензиновый турбомотор Evo2 объемом 1,5 л мощностью 160 л.с., он работает в паре с семиступенчатым роботом DSG с двойным сцеплением.

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Настоящий китайский внедорожник: лучше, чем Land Cruiser и Defender?

Аналогичный кроссовер, но немного дороже – за 2,898 млн рублей – продает автосалон в Благовещенске. У автомобиля тоже символический пробег (15 км), турбированный двигатель объемом 1.5 л и мощностью 160 л.с., агрегатированный с таким же семиступенчатым роботом. Привод – только передний.

В дорогой комплектации Chеnguang Edition заявлены цифровая приборная панель, мультимедийная система с крупным тачскрином, мультифункциональный руль с обогревом обода, кожаный салон, а также широкий набор систем активной безопасности, включая адаптивный круиз-контроль и системы предупреждения о выходе из полосы движения и риске лобового ДТП.

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Источник: avtonovostidnya.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Volkswagen China
Количество просмотров 167
18.01.2024
Фото:Volkswagen China
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