К нам едет флагманский рамный пикап JAC T9 — но не рестайлинг

Теперь официально: уже совсем скоро в РФ стартуют продажи брутального JAC T9

Офис JAC в России анонсировал флагманский рамный пикап T9. Дебют модели в Китае состоялся в 2020 году, на местном рынке она называется Hunter. Автомобиль является «родным братом» JAC T8 Pro, продажи которого стартовали в РФ в 2023 году.

Несмотря на то что в прошлом году флагманская модель претерпела рестайлинг, в Россию привезут дореформенную модель, судя по обнародованным снимкам. T9 уже есть в наличии у некоторых российских дилеров, скорее всего их завезли по схеме параллельного импорта.

JAC T9

Обещают, что у официального JAC T9 будет турбомотор объемом 2.0 л и мощностью 231 л.с. Вполне вероятно, что двигатель будет бензиновый, в сочетании с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. В списке оборудования модели для России заявлены салон из кожи, климат-контроль, парктроники, камеры кругового обзора, «зимний» пакет, беспроводная зарядка для смартфона и электрорегулировки кресел.

Ни о цене, ни о старте продаж JAC T9 пока ничего не известно, но, учитывая, что это флагманская модель, очевидно, что этот пикап будет дороже JAC T8 Pro, цена которого сегодня стартует от 3,199 тысячи рублей.

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Источник: kolesa.ru