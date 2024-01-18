Jetour запускает в России новую Т-серию внедорожников

Jetour T2: стартовал прием заказов на новый внедорожник семейства T

Jetour представляет на российском рынке новинку – внедорожник T2, первый в серии T (автомобили для внедорожных путешествий).

У T2 матричные фары, светодиодные фонари, а также 19- и 20-дюймовые колеса.

Габариты автомобиля – 4785 x 2006 x 1880 мм и колесная база 2800 мм. При сложенных сиденьях второго ряда объем багажного отделения достигает 1494 литров. Минимальный дорожный просвет автомобиля – 220 мм.

Автомобиль оснащается мотором 2.0TGDI мощностью 245 л.с. и полным приводом от BorgWarner шестого поколения с интеллектуальным управлением крутящим моментом и дифференциалом повышенного трения.

Система автоматически активирует режим полного привода, оптимально распределяя мощность для максимального сцепления. У внедорожника солидная геометрическая проходимость: углы въезда и съезда составляют 28°.

Автомобиль способен преодолевать брод глубиной до 700 мм.

В салоне авто – консоль с шайбой выбора режимов движения (всего их 7), многофункциональный руль, эргономичные сиденья и атмосферная светодиодная подсветка. Цифровая приборная панель 10,25 дюймов, экран мультимедийной системы диагональю 15.,6 дюймов и интеллектуальное голосовое управление обеспечивают комфорт водителю и пассажирам.

Цены на новую модель будут объявлены накануне официального старта продаж, который ожидается в марте 2024 года. Предварительный заказ уже можно сделать на официальном сайте jetour-ru.com.

Напомним, марка Jetour появилась в Китае в 2018 году, когда китайская компания Chery решила создать отдельный суббренд, чтобы привлечь внимание молодежной аудитории. Под брендом Jetour Chery предложила стильные автомобили по доступным ценам.

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Источник: Jetour