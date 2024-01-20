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Зачем этому грузовику три кабины?! (видео)

На видео показали очень странный грузовик IFA с тремя кабинами

В 1981 году на полигон НАМИ пригнали очень странный автомобиль: на раме обычного грузовика IFA позади кабины располагалось еще две точно таких же! Недоумение сотрудников института попробовал развеять (кажется, не очень успешно) сопровождавший машину: по его словам, это была вахтовка, то есть вахтовый автобус, рассчитанный на перевозку восьми человек с багажом.

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Передняя и задняя кабины вмещали по два человека, а средняя – четырех. В ней вместо отсутствующего двигателя ставили два дополнительных сиденья, а пустоту моторного отсека последней кабины предполагалось использовать для размещения багажа.

Помимо экономии на разработке и технологии сборки полноценного вахтового автобуса, отмечались и другие плюсы этого «Горыныча»: упрощенная посадка и высадка пассажиров (двери, дескать, с двух сторон), эффективные и дешевые вентиляция и отопление «модулей». В 1982 году на испытания поступил уже второй, доработанный вариант такой вахтовки... О ее дальнейшей судьбе – в видео!

Источник: AUTO VIDEO

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Kandinsky 3.0 - Sberbank
Количество просмотров 2
20.01.2024
Фото:Kandinsky 3.0 - Sberbank
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