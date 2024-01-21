Трёхдверный Land Rover Defender превратили в яркий кабриолет
Проект Valiance Convertible был создан в 2021 году нидерландской компанией Heritage Customs. Компания переделала трехдверный внедорожник в яркий и роскошный кабриолет Sunbeam Yellow.
Вместо жесткой крыши внедорожник получил трубчатый каркас безопасности и мягкий верх с электроприводом. Кузов получил ярко-желтый цвет. В контраст с ним идут каркас, тент, а также бамперы с порогами в черном цвете. Дополняют дизайн автомобиля 5-спицевые двухцветные колеса.
Интерьер отделан черной кожей со строчкой ярко-желтой нитью. Как сиденья и рулевое колесо, приборная панель обита дорогим материалом. Передняя панель получила декоративную вставку из травленого алюминия с 3D-узором. Интересно отметить, что на правом ряду находится третье пассажирское сиденье.
В планах у Heritage Customs сделать не более 5 экземпляров. Стоимость изменений составит 82 500 евро. Дополнительно придется заплатить и за сам Land Rover Defender.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Motor1
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!
Отзывы о Land Rover Defender (4)
нет
летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).
Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.