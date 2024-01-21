Трёхдверный Land Rover Defender превратили в яркий кабриолет

Ателье Heritage Customs решило превратить трёхдверный Defender в яркий кабриолет

Проект Valiance Convertible был создан в 2021 году нидерландской компанией Heritage Customs. Компания переделала трехдверный внедорожник в яркий и роскошный кабриолет Sunbeam Yellow.

Land Rover Defender by Heritage Customs

Вместо жесткой крыши внедорожник получил трубчатый каркас безопасности и мягкий верх с электроприводом. Кузов получил ярко-желтый цвет. В контраст с ним идут каркас, тент, а также бамперы с порогами в черном цвете. Дополняют дизайн автомобиля 5-спицевые двухцветные колеса.

Land Rover Defender by Heritage Customs

Интерьер отделан черной кожей со строчкой ярко-желтой нитью. Как сиденья и рулевое колесо, приборная панель обита дорогим материалом. Передняя панель получила декоративную вставку из травленого алюминия с 3D-узором. Интересно отметить, что на правом ряду находится третье пассажирское сиденье.

Land Rover Defender by Heritage Customs

В планах у Heritage Customs сделать не более 5 экземпляров. Стоимость изменений составит 82 500 евро. Дополнительно придется заплатить и за сам Land Rover Defender.

Land Rover Defender by Heritage Customs

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Источник: Motor1