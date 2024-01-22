#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Отечественная Lada второй год подряд становится лидером продаж в Петербурге
22 января
Отечественная Lada второй год подряд становится лидером продаж в Петербурге
Авторынок Петербурга по итогам 2023 года вырос...
Состояние выживших в крушении самолета Falcon оценивается как удовлетворительное
22 января
Состояние выживших в крушении самолета Falcon оценивается как удовлетворительное
В Сети опубликовано видео с выжившими в...
Skoda Octavia Combi вошла в топ-7 легковушек, «незаметных» для ГИБДД
22 января
Skoda Octavia Combi вошла в топ-7 легковушек, «незаметных» для ГИБДД
Водителям решили рассказать, какие машины реже...

Немцы придумали, как сделать свои автомобили дешевле

BMW внедрит человекоподобных роботов – ими заменят людей на конвейере

Калифорнийский стартап Figure, занимающийся разработкой человекоподобных роботов, объявил о подписании коммерческого партнерства с BMW. Немецкий автопроизводитель хочет использовать роботов общего назначения на производственной линии своего завода в Спартанбурге (Южная Каролина, США).

В видеороликах показано, как новый робот ходит и выполняет сложные задачи. Например, управляется кофеваркой, после того как получил от человека устную команду сварить кофе.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».
«Универсальная робототехника насыщала коммерческий рынок десятилетиями, но потенциал робототехники общего назначения не исчерпан, – сказал генеральный директор робототехнической компании Бретт Эдкок. – Роботы Figure позволят компаниям повысить производительность, снизить затраты на работников и создать более безопасную и стабильную среду».

Выбираем лучший средний кроссовер — выигрываем Ладу!

Будет использован многофазный подход для интеграции роботов в завод. Для начала Figure выявит области, где, по мнению компании, человекоподобные роботы будут наиболее полезны. Затем начнется поэтапное внедрение их на заводе BMW. Произойдет это уже в ближайшие год-два.

В Figure рассказали, что компания спроектировала роботов так, чтобы они могли работать рядом с людьми и вместо них. К слову, на заводе в Спартанбурге работает 11 000 человек. И скоро они окажутся без работы. Но машины станут дешевле (или прибыльнее для компании BMW).

«Автомобильная промышленность, а вместе с ней и производство транспортных средств, быстро развивается, – сказал генеральный директор BMW Manufacturing Роберт Энгельхорн. – Использование роботизированных решений общего назначения может повысить производительность, удовлетворить растущие запросы потребителей и позволить нашей компании сосредоточиться на предстоящих преобразованиях».

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Фото:Youtube
Количество просмотров 2
22.01.2024
Фото:Youtube
Поделиться:
Оцените материал:
0