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Правительство выделило деньги на зарядки для электромобилей

На инфраструктуру для электромобилей в Псковской области направят 19 млн рублей

Создание зарядной инфраструктуры для электромобилей может получить некоторый импульс на территории Псковской области. На сайте правительства региона появилось сообщении о запуске региональной программы, в рамках которой компаниям, инвестирующим в сеть зарядок, будет оказана поддержка.

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Сообщается, что в региональном бюджете 2024 года на эти цели предусмотрено «более 19 млн рублей». Субсидия будет предоставляться «юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе являющимся территориальными сетевыми организациями». А также подробно описано, как именно будет задействована компенсация.

С помощью субсидии можно будет погасить 60% расходов на закупку оборудования – но не более 1,8 млн рублей на один объект инфраструктуры (читай – один зарядный терминал). Также предусмотрено и возмещение 30% расходов на технологическое присоединение, но максимум 900 тысяч рублей на одну зарядку.

Источник напоминает, что создание зарядной инфраструктуры прописано в утвержденной правительством РФ «дорожной картой» по развитию производства и использования электротранспорта.

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Источник: Правительство Псковской области, pravo.gov.ru

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
22.01.2024
Фото:Unsplash
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