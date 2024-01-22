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Отечественная Lada второй год подряд становится лидером продаж в Петербурге

Авторынок Петербурга по итогам 2023 года вырос на 48%

В Петербурге в 2023 году зарегистрировали 60 928 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Этот показатель на 48% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Такую статистику продаж обнародовали в аналитическом центре «Автомаркетолог» и сети дилерских центров «Прагматика».

Отмечается, что китайские бренды стали самыми окупаемыми на рынке. Отечественная Lada второй год подряд сохраняет лидерство. В 2023 году зарегистрировано 8835 машин этой марки (+53% к 2022 году). Причем 53% регистраций пришлось на модель Granta.

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Модель Haval из Китая занимает второе место, поднявшись на один пункт вверх в сравнении с показателем годом ранее. Тройку лидеров замыкает бренд Geely, также высокий рост продемонстрировал и бренд Changan. В топ-10 самых продаваемых автомобилей в Петербурге вошли Lada, ВАЗ и УАЗ, а также шесть китайских и южнокорейский Kia.

По словам директора по развитию сети дилерских центров «Прагматика» Александра Шапринского, в 2023 году отечественным производителям удалось наладить поставки комплектующих и нарастить объемы производства.

«Дилерские сети отечественных брендов увеличили складские объемы и предложили покупателям широкий выбор различных комплектаций автомобилей. Теперь между лидирующими китайскими брендами начнется активная борьба за клиента», — подчеркнул директор по развитию.

Шапринский прогнозирует, что начало 2024 года может быть сложным из-за снижения потребительского спроса на фоне дорогих автокредитов. Предположительно, рынок начнет восстанавливаться с середины весны.

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Источник: dp.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Lada
22.01.2024
Фото:Lada
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