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Когда Tank 700 поступит в продажу – названа дата

Great Wall начинает продажи внедорожника 700 в версии Hi4-T

Tank 700 Hi4-T поступит в продажу 30 января. Ранее был открыт предзаказ на первую ограниченную серию внедорожника по цене 700 тысяч юаней (8,5 млн рублей), но это самая дорогая версия автомобиля.

Tank 700 Hi4-T
Tank 700 Hi4-T

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Стоимость обычных Tank 700 пока неизвестна – ее озвучат 30 января, но она должна быть гораздо ниже. Цена же автомобиля в России будет раза в полтора выше.

Tank 700 Hi4-T
Tank 700 Hi4-T

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 5113, 2061 и 1952 мм, а колесная база достигает 3000 мм. То есть, Tank 700 заметно больше, чем УАЗ Патриот, Changan CS95, Toyota Land Cruiser 300 или Nissan Pathfinder. Углы въезда и съезда новинки составляют 32 и 33 градусов соответственно.

Tank 700 Hi4-T
Tank 700 Hi4-T

Tank 700 Hi4-T оснащен гибридной силовой установкой 3.0T и 9-ступенчатым автоматом. Мотор V6 с двойным турбонаддувом имеет мощность 360 л.с., а суммарная мощность силовой установки достигает 523 л.с. и 850 Нм.

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Внедорожник оснащен интеллектуальной системой полного привода с механической блокировкой межосевого дифференциала.

Есть также блокировки переднего и заднего дифференциалов. В передней и задней осях применен планетарный редуктор Borgwarner 6, который увеличивает крутящий момент на колесах на 16% по сравнению с планетарным редуктором Borgwarner 4.

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Кирилл Панов
Фото:Great Wall
23.01.2024
Фото:Great Wall
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