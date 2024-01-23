Когда Tank 700 поступит в продажу – названа дата
Tank 700 Hi4-T поступит в продажу 30 января. Ранее был открыт предзаказ на первую ограниченную серию внедорожника по цене 700 тысяч юаней (8,5 млн рублей), но это самая дорогая версия автомобиля.
Стоимость обычных Tank 700 пока неизвестна – ее озвучат 30 января, но она должна быть гораздо ниже. Цена же автомобиля в России будет раза в полтора выше.
Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 5113, 2061 и 1952 мм, а колесная база достигает 3000 мм. То есть, Tank 700 заметно больше, чем УАЗ Патриот, Changan CS95, Toyota Land Cruiser 300 или Nissan Pathfinder. Углы въезда и съезда новинки составляют 32 и 33 градусов соответственно.
Tank 700 Hi4-T оснащен гибридной силовой установкой 3.0T и 9-ступенчатым автоматом. Мотор V6 с двойным турбонаддувом имеет мощность 360 л.с., а суммарная мощность силовой установки достигает 523 л.с. и 850 Нм.
Внедорожник оснащен интеллектуальной системой полного привода с механической блокировкой межосевого дифференциала.
Есть также блокировки переднего и заднего дифференциалов. В передней и задней осях применен планетарный редуктор Borgwarner 6, который увеличивает крутящий момент на колесах на 16% по сравнению с планетарным редуктором Borgwarner 4.
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