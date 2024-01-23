Новый кроссовер Porsche Macan будет отличаться от своих предшественников

В Сети появились официальные изображения Porsche Macan 2024 накануне премьеры

Немецкий производитель Porsche продемонстрировал изображение кроссовера Macan. Дебют новинки состоится уже 25 января, дизайнерские эскизы опубликованы в официальных аккаунтах соцсетей компании.

Если посмотреть на изображения, становится очевидным, что автомобиль будет кардинально отличаться от предыдущего поколения. Напомним, премьера нынешней модели Porsche Macan состоялась 10 лет назад, в 2014 году. Автомобиль создан на платформе MLB от Volkswagen Group, на протяжении нескольких лет автомобиль подвергался модернизации.

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Что касается новинки, то в ее основе лежит платформа PPE немецкой группы, изначально она предназначалась для моделей премиального сегмента. Отмечается, что Porsche Macan будет иметь абсолютно другой дизайн, отличный от прежних моделей.

На чертежах видно, что электрокар получит небольшой электрический силовой агрегат, при этом новый Macan будет намного шире, чем последняя модель. Благодаря этому кроссовер будет более устойчивым на трассе.

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Источник: speedme.ru