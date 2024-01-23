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Мощность 316 л.с., 1000 км на одном баке и расход 5,5 л/100 км — кроссовер уже в России

У дилеров в РФ в продаже появился кроссовер Changan Uni-K iDD за 5,5 млн рублей

В России у дилеров появились в продаже гибридные кроссоверы UNI-K iDD, первая продажа зафиксирована в официальном салоне бренда в Петербурге.

Стоимость новинки, оснащенной гибридной системой Intelligent Dual Drive, в топовой комплектации Tech стартует от 5,5 млн рублей.

Речь идет о технологии, объединившей электромотор мощностью 150 л. с. и бензиновый двигатель на 166 л.с. с турбонагнетателем объемом 1,5 л и шестиступенчатой роботизированной АКП, привод передний. Максимальная скорость ограничена отметкой 200 км/ч, электрический мотор работает в паре с LFP-батареей емкостью 30,7 кВт-ч. Отмечается, что батарея адаптирована под российские климатические условия.

Changan Uni-K iDD
Changan Uni-K iDD
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Надежный кроссовер 4х4 за 1,5 млн рублей – 4 варианта для большой семьи

Чтобы пополнить батарею в режиме быстрой зарядки от 20 до 80%, понадобится 30 минут. На полную зарядку при подключении к бытовой электросети 220 В понадобится примерно 4 часа. Благодаря системе Intelligent Dual Drive кроссовер может проехать без дозаправки до 1000 км, а запаса хода UNI-K iDD на электричестве хватит на 135 км. Отмечается, что новинка является самой динамичной версией UNI-K.

Changan Uni-K iDD
Changan Uni-K iDD

В салоне сиденья с «нулевой гравитацией», изготовленные из инновационных материалов и обтянутые высококачественной экокожей Nappa. Чтобы снизить уровень шума, в автомобиле применены различные технические решения и звукоизоляционные акустические материалы. Комбинированное цветовое оформление интерьера салона из синего и серо-белого оттенков создает комфортную атмосферу.

Источник: autostat.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Changan
Количество просмотров 3
23.01.2024
Фото:Changan
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