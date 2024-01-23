Чаще всего россияне в 2023 году покупали Lada Granta с пробегом по цене 574 тыс. рублей

На вторичном рынке России средняя цена автомобилей выросла за год на 30%

В России средняя стоимость автомобилей на вторичном рынке за 2023 год выросла на 30%: с 1,206 млн рублей в январе до 1,571 млн рублей в декабре. Об этом заявили аналитики компании «Авто.ру Бизнес» в ходе мониторинга цен.

Отмечается, что у частных продавцов цены выросли на 32%, у официальных дилеров – на 22%, с 1,709 млн рублей в январе до 2,091 млн рублей в декабре. В последнем месяце года увеличилось количество машин с пробегом на классифайдах.

«Пользователи классифайдов стали чаще отдавать предпочтение частным лицам при покупке авто. Если в начале года средний срок публикации автомобилей автодилеров и частных продавцов был примерно одинаковым, то с марта сроки разошлись и уже не сходились до конца года: в декабре автомобили частных продавцов, в среднем, уходили на 15 дней раньше, чем у автодилеров», — подчеркивают аналитики.

Самыми продаваемыми стали Lada Granta по средней цене 574 тысячи рублей, Hyundai Solaris (средняя цена примерно 1,092 млн рублей), Kia Rio по средней цене 1,115 млн рублей, Volkswagen Polo – 1,094 млн рублей и Lada Vesta – 1,018 млн рублей.

Среди автомобилей средней ценовой категории лидирует Toyota Camry – в среднем за него платили 2,541 млн рублей, затем Skoda Octavia – 1,377 млн рублей, Kia Sportage – 2,022 млн рублей. В топ-5 автомобилей среднего класса вошли Ford Focus – 1,044 млн рублей и Volkswagen Tiguan – 2,356 млн рублей.

В сегменте премиальных автомобилей чаще всего покупали BMW 5-й серии (3,559 млн рублей), Mercedes-Benz E-класса (3,29 млн рублей), BMW 3-й серии (2,787 млн рублей), BMW X5 (5,894 млн рублей) и Toyota Land Cruiser Prado за 4,259 млн рублей.

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Источник: iz.ru