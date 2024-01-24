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Некоторые бренды Китая могут покинуть авторынок России по этой причине — мнение дилера

Гераськин нашел причину ухода некоторых китайских брендов из России в 2024 году

Чтобы занять свою нишу на авторынке России, необходимы инвестиции, но не все китайские производители смогут справиться с такими объемами затрат из-за низких продаж. Такое мнение выразил глава дилерского холдинга «Борисхоф» Тимофей Гераськин.

В ходе своего выступления на конференции «Автомаркетолог» он спрогнозировал уход некоторых брендов из Китая с российского рынка в 2024 году.

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«Необходимые для закрепления на рынке инвестиции вырастут, и не все производители, которые радостно пришли в Россию, справятся с затратами на фоне низких объемов продаж», — подчеркнул эксперт.

Гераськин предположил, что продажи китайских электромобилей и гибридов в 2024 году будут на уровне 25 тысяч машин. В прошлом году было продано 14,5 тыс. электрокаров.

Ранее появилась информация, что китайский автопром намерен реализовать в России в 2024 году порядка 1,17 млн автомобилей. Этот показатель в 2,1 раза превышает итоги 2023 года, когда было реализовано порядка 550 тысяч экземпляров.

Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
24.01.2024
Фото:Depositphotos
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