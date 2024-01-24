Эти авто на нашем рынке ремонтировать сегодня дешевле всего

Эксперты Fit Service сравнили цены на обслуживание в РФ машин различных марок

Автомобильные марки сгруппировали по странам, чтобы понять, как изменилась за год цена обслуживания популярных «японцев», «немцев», «чехов», «французов», отечественных и других машин.

Какие авто ремонтировали чаще?

Японские автомобили оказались лидерами по частоте посещений сервисов, заняв первое место. Корейские машины заняли вторую строчку, число заездов выросло на 5%. «Немцы» на третьем месте с незначительной динамикой в числе заказов на ремонт (+1%). Российские марки – на четвертом месте с ростом в 6%. Китайские автомобили показали самый заметный прирост в числе заездов – на 14%. При этом доля китайских авто в структуре всех машинозаездов все еще небольшая – в 2023 году она составила 3%.

Что почём?

Стоимость обслуживания автомобилей всех марок увеличилась в 2023 году, средний чек за ремонт составил 7852 рубля, с ростом на 23%. Английские автомобили оказались самыми дорогими для ремонта со средним чеком в 11 449 рублей.

На втором и третьем местах по дороговизне обслуживания «итальянцы» (10 739 рублей) и «американцы» (9934 рубля).

Немецкие автомобили заняли пятое место по среднему чеку (9270 рублей).

Японские автомобили приблизились к тройке самых экономичных по стоимости обслуживания. Они на восьмом месте, а средний чек ремонта составил 7675 рублей.

В топ-3 самых бюджетных по содержанию вошли российские (7579 рублей), корейские (7343 рубля) и китайские авто (7187 рублей).

Значительно выросли цены на обслуживание французских (+28%), чешских (+29%) и российских автомобилей (+28%).

Автомобили с пробегом всегда таят риски, особенно если владелец – незнакомый человек. На что обратить внимание и с какими машинами лучше не связываться, рассказал эксперт Владимир Сажин.