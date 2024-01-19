Крепкий кузов, стойкая подвеска: этот седан любят на вторичке больше Фокуса
Подборку самых надежных седанов с пробегом более 200 тысяч по цене до 500 тыс. рублей сделал эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.
Среди машин 13-14 лет особняком стоит «чешка» Skoda Octavia, ведь это не седан, а лифтбек, но с практической точки зрения это даже лучше.
Правда, за полмиллиона реально найти только авто на «ручке», машины с автоматом стоят гораздо дороже.
Комментарий эксперта
Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:
- Базовый мотор 1.4 (80 л.с.) довольно капризен и не особо живуч. Лучший выбор – 102-сильный 8-клапанный BSE 1.6 c распределенным впрыском и ременным приводом ГРМ.
У 115-сильного 1.6 BLF 16 клапанов, прямой впрыск и цепной привод ГРМ. А также – залегающие кольца, масложор, капризные катушки зажигания и термостат. Он пройдет и 300-350 тысяч км, но с гораздо большими затратами, чем неприхотливый 8-клапанник, у которого только одна системная болячка – подсос воздуха через трещины пластикового коллектора.
Робот DSG-7 в паре с 1.4 TFSI – дуэт недолгожителей. МКП очень живучая, при бережном обращении ходит не менее 300 тысяч км. Шестиступенчатый автомат AQ250 (Aisin TF-60SN) держится свыше 250 тысяч км, но требует тщательного обслуживания.
Таким образом, «вторая» Octavia с мотором 1,6, мощностью 102 л.с. – одна из лучших машин своего возраста на вторичном рынке. Подвеска и кузов очень стойкие, мелких поломок за все время наберется немого. И ценится на вторичке эта модель дороже Фокуса, поэтому за те же деньги автомобиль будет чуть старше или пробег – чуть больше. Правда, есть один минус – Шкоду охотнее использовали в такси.
Skoda Octavia
Skoda Octavia
О других седанах за полмиллиона читайте в полной версии статьи.
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Отзывы о Skoda Octavia (9)
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
нет
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.