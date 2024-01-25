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Присмотритесь — что не так с этой «четверкой»?

Эксперт «За рулем» рассказал, почему дизельный ВАЗ-2104 так и не стал массовым

Эксперт «За рулем» Сергей Канунников рассказал о редких версиях универсала ВАЗ-2104. Ведь помимо базовой модели с бензиновым двигателем 1.3 у «четверки» была масса модификаций, однако слишком распространенными они так и не стали. В частности, на универсал ставили другие моторы – как более, так и менее мощные.

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Уже в начале XXI века «четверка» стала первой серийной легковушкой с дизелем, рассказывает Канунников. Модификация ВАЗ-21045 имела под капотом атмосферный дизель, сделанный на основе блока ВАЗ-2103 и вообще максимально унифицированный с бензиновыми вазовскими движками. Почему же такая версия не стала распространенной?

Мнение эксперта

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

— Мотор ВАЗ-341 объемом 1,5 л развивал всего 53 л.с. Внешне дизельная «четверка» отличалась лишь шильдиком на крышке багажника и загнутой вправо и вниз выхлопной трубой. Автомобили оснащали также усиленными пружинами передней подвески от версии с правым рулем. Их понемногу собирали на отдельной площадке, получая с конвейера комплектные кузова.

Покупатели отнеслись к дизельному автомобилю с понятной опаской. Конструкция была незнакомая, а первые автомобили еще и докучали неисправностями. Покупали дизельные ВАЗ-21045, в основном, представители малого бизнеса. Машина — очень медленная, зато и очень экономичная. А версия ВАЗ-21048 с турбодизелем ВАЗ-343 объемом 1,8 л и мощностью уже 75 л.с. так и не вышла из стадии опытных образцов.

Дизельный ВАЗ-21045 можно распознать только сзади – по шильдику и форме выхлопной трубы
Дизельный ВАЗ-21045 можно распознать только сзади – по шильдику и форме выхлопной трубы

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 1
25.01.2024
Фото:из архива «За рулем»
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