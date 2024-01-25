У водителя онемела нога: автобус выехал на тротуар и сбил 5 человек

МВД: задержан водитель автобуса, сбивший на тротуаре в С-Петербурге 5 человек

24 января в Санкт-Петербурге, возле дома 38 по улице Беринга, произошло серьезное ДТП. 58-летний водитель автобуса потерял управление и выехал на тротуар, где находились пешеходы. В результате происшествия пострадали пять человек, включая 16-летнего подростка. Из них четверо, судя по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии.

Чтобы достать людей, автобус поднимали с помощью крана. На место происшествия прибыли следователи ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По результатам следствия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Водитель автобуса был задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ (Лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения). У него были все необходимые документы, и он находился в трезвом состоянии. Автобус, которым он управлял, был исправен — это 1,5-годовалый МАЗ-206.

По данным регионального главка МВД РФ, возможной причиной ДТП могло стать состояние здоровья водителя. По неподтвержденной информации, к аварии могло привести внезапное онемение ноги, которое было невозможно выявить при предрейсовом осмотре.

Компания-перевозчик «Домтрансавто» также проводит проверку всех обстоятельств ДТП. Там обещают предоставить всю необходимую помощь пострадавшим до их полного выздоровления, а также оказать поддержку в получении предусмотренных страховых выплат.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области