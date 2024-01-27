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«Моргуновку» СМЗ С-3А выставили на продажу по рекордной цене — 3 млн рублей

В Краснодаре продают культовую мотоколяску СМЗ С-3А (дорого!)

Издание «За рулем» обнаружило на российских классифайдах очередной интересный образец советской автоистории. В Краснодаре на продажу выставили советскую мотоколяску, в СССР имевшую прозвище «моргуновка», а ныне обретшую культовый статус в глазах тюнеров и любителей автостарины.

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Народное имя у СМЗ С-3А появилось после выхода фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», где мотоколяской управлял Бывалый, персонаж Евгения Моргунова. Такие машинки с 8-сильным мотоциклетным мотором Иж-49 выпускались Серпуховским мотозаводом с 1958 по 1970 годы.

Перед нами сменившая пару владельцев и пробежавшая 2 тысячи км машина 1970 года, то есть это поздний, модернизированный вариант. Двухместный кабриолет выкрашен в светло-зеленый цвет и пребывает, согласно данным продавца, в полностью оригинальном состоянии, что делает его подходящим для экспозиции в музее.

СМЗ С-3А
СМЗ С-3А

Тянет ли все это вкупе на запрошенные 3 млн рублей, будут решать потенциальные покупатели. Объявление появилось в Сети в начале января 2024 года.

Источник: Авито

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Wikimedia/Avito (коллаж)
Количество просмотров 2
27.01.2024
Фото:Wikimedia/Avito (коллаж)
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